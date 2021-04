Zdroj: TASR/František Iván CHYSTÁTE sa na dovolenku do zahraničia? Pozor, POKUTA vám hrozí aj ďalší mesiac! Núdzový stav sa natiahol o jeden mesiac! To znamená, že naďalej platí zákaz cestovania do zahraničia. Vyplýva to z uznesenia vlády SR, ktoré bolo prijaté 26. apríla. 27. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

Vycestovanie mimo našu krajinu tak nie je možné až do 28. mája. Informuje o tom web cestovnej kancelárie Pelikán.

„Do zahraničia bude možné cestovať aj naďalej, avšak nemalo by ísť o účel rekreácie. Polícia môže kontrolovať, kto s akým cieľom cestuje do zahraničia. Ak zistia, že nejde o cestu za prácou či za rodinou, ale za rekreáciou pri mori alebo v horách, môžu dostať cestujúci na mieste blokovú pokutu do výšky 1 000 eur,“ píše sa na oficiálnej stránke cestovky.

Doteraz policajné zložky kontrolovali dodržiavanie tohto opatrenia na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade, či inde na Slovensku. Preto sú obyvatelia Slovenska aj napriek miernejším opatreniam stále „v pohotovosti“ a okrem negatívnych testov na COVID-19, potrebujú aj iné potvrdenia.

To sa týka tejto témy, kedy sa musia preukázať mužom zákona dokladom, že do zahraničia cestujú napríklad kvôli práci alebo za rodinou.

