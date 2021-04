Zdroj: TASR/Paul Martinka Krajniak vracia úder: Fico je americký riťolezec, nie my! Tu je dôkaz Nadávať si do amerických agentov je teraz veľmi populárne. Opozícia tak častuje vládu za vyhostenie ruských agentov. Reakcia na seba nenechala čakať. 26. apríl 2021 MI Politika

26. apríl 2021 MI Politika Krajniak vracia úder: Fico je americký riťolezec, nie my! Tu je dôkaz Nadávať si do amerických agentov je teraz veľmi populárne. Opozícia tak častuje vládu za vyhostenie ruských agentov. Reakcia na seba nenechala čakať.

Vyhostenie troch ruských diplomatov zo Slovenska vyvolalo veľkú hádku medzi opozičným Smerom a súčasnou vládou. Robert Fico šíri verziu, že Hegerova vláda tak urobila na pokyn USA, pričom o tom nepredložil žiadny dôkaz. Nemá to ani logiku, pretože slovenská vláda teraz potrebuje skôr dobré vzťahy s Ruskom kvôli dodávkam Sputnika V.

Existuje však neodškriepiteľný fakt, že Ficova vláda veľmi pomohla Washingtonu, keď prijala na Slovensko osem väzňov z Guantanama, ktorí mohli mať prepojenie na teroristov. A predsedovi Smeru sa potom dostalo od Američanov aj patričnej pocty.

Kto je riťolezec?

Robert Fico dnes tvrdí, že premiér „bozkáva prsteň americkej veľvyslankyni“ a vláda dostala pokyn, aby vyhostila troch ruských diplomatov. „Slovenská vláda nie je slovenská vláda. Je to vláda amerických agentov,“ dodáva predseda Smeru.

Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina však pripomenul R. Ficovi, ako jeho vláda pred niekoľkými rokmi pomohla Američanom a priviezla na Slovensko osem väzňov Guantanama, ktorí boli podľa jeho slov teroristi. Šplechol mu to priamo do tváre v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Prečo to vtedy Fico urobil? Aby sa mohol ísť nechať do USA odfotiť s vtedajším prezidentom,“ dodáva M. Krajniak na Facebooku, kde celú debatu s predsedom Smeru aj pikantne komentuje.

„Nuž a keď som poslancovi Ficovi pripomenul jeho riťolezectvo, tak jeho bezprostredná reakcia bola hi-hi-hi,“ dodáva minister práce vo svojom poste, ktorý výstižne nazval Riťolezec Fico.

Smeráci ako spojenci USA

Dnešné vyhostenie ruských diplomatov z Bratislavy Američanom v ničom priamo nepomáha. Vláda Smeru im však pred rokmi doslova pomohla vytrhnúť tŕň z päty. Keď totiž americký prezident Barack Obama chcel zatvoriť kontroverznú väznicu na Guantaname, nemal kam väzňov presunúť.

Preto Washington požiadal spojencov, aby si väzňov prerozdelili a poskytli im na svojom území program resocializácie. Slovensko pod vedením Roberta Fica súhlasilo. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák to takto obhajoval v roku 2015 v parlamente:

„Na základe požiadavky americkej strany … sa slovenská vláda rozhodla pomôcť spojencovi, Spojeným štátom americkým uskutočniť tak postupne zámer uzatvorenia tohto väzenia,“ uviedol R. Kaliňák počas rozpravy v parlamente.

Zdôraznil, že Slovensko je pre USA spojencom do dobrého aj zlého počasia. Poslanec Július Brocka (KDH) sa ho však štipľavo spýtal, či to náhodou nebola cena, ktorú Slovensko zaplatilo za to, aby sa Robert Fico mohol následne odfotiť s americkým prezidentom Barackom Obamom, čo je pre väčšinu svetových politikov veľká trofej.

„Fotka, o ktorej vy hovoríte, pochádza z roku 2014, ak sa nemýlim. Čiže medzitým naozaj nie je spojitosť. Je to len vaše zbožné želanie,“ odvetil mu R. Kaliňák.

Zdroj: Dnes24.sk