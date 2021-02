3. február 2021 Milan Hanzel Magazín Čo lepšie ochráni, respirátor alebo rúško? Vo svete prišli s prevratným NÁPADOM!

Zamysleli ste sa aj vy nad otázkou, či je lepšie nosiť na ochranu pred koronavírusim rúško alebo respirátor? Už to urobili napríklad v USA a prišli so zaujímavým záverom.

Iste si spomínate ako sa v jednej predajni obchodného reťazca Lild rozpútala „bitka“ nakupujúcich, keďže boli v akcii respirátory. Aj minister Krajčí sa nechal počuť, že sú bezpečnejšie ako látkové ochrany tváre.

Iný kraj, iný mrav

Aj takto sa dá okomentovať situácia vo svete. Kým niektoré krajiny uprednostňujú respirátory, inde ich dokonca nariadili. V nemocniciach je nosenie rúšok už dlhoročnou tradíciou, a preto neprekvapujú také domnienky, že je ideálne nosiť jednorázové spolu s látkovým! Dokonca sa k tomu priklonilo aj Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Názor odborníka

V Amerike sa k tomu postavili tak, že odporučili nosiť viac vrstiev ochrany tvárovej časti. „V podstate nie druh ani typ masky neovplyvňuje to, ktoré musíte nosiť. Podstatné je to, ako rúška nosíte. Niektorým padá maska či rúško z nosa, preto je dôležité mať taký kryt, aby priliehal na nos a bol tesnejší. Keď sa vám pri tom zahmlievajú okuliare, nie je to dobé. Vtedy je lepšie použiť ďalšiu masku či rúško,“ povedal v televízii ABC epidemiológ a profesor Stanley Weiss.

Dvojité rúško

Práve s tým prišli v USA, kde ho nosieva aj nový prezident Joe Biden aj viceprezidentka Kamala Harrisová. Tí sa na verejnosti viackrát objavili s chirurgickým rúškom prekrytým látkovým rúškom. Televízia CNBC dokonca prišla s úvahou, ktorú vysvetľuje vo videu, že keď si dáte tri rúška, ochráni vás to pred vírusom COVID-19 na 75 percent, a keď tri, tak 91 percent.

