19. máj 2024 TOS Lifestyle Čo sa stane, keď schováte pod svoj VANKÚŠ cesnak? Vraj to naozaj FUNGUJE! Cesnak nemusí byť pre ľudí prospešný len pri konzumácii. Aké sú údajne jeho účinky pod vankúšom počas spánku?

To, že je cesnak skvelou a zdravou ingredienciou do jedál, je známym faktom. Ponúka široké spektrum zdravotných benefitov. Je bohatý na vitamíny, minerály a antioxidanty, ktoré môžu pomôcť posilniť imunitný systém.

Superpotravina

Obsahuje vitamíny C, B6 a mangán, ako aj zinok, selén a mnoho ďalších dôležitých látok pre naše telo. Tieto výživové látky môžu pomôcť telu bojovať proti rôznym chorobám a infekciám.

Pravidelná konzumácia cesnaku navyše podporuje obehový systém. Dokáže znížiť hladinu zlého cholesterolu a regulovať krvný tlak.

Pod vankúš

Čo sa ale stane, keď dáme cesnak pod vankúš? Ide o starý trik resp. ľudový liek na nespavosť. Podľa servera Onet.pl aróma alicínu môže mať pozitívny účinok na pokojný spánok.

Znie to trochu zvláštne, že taká výrazná aróma môže byť upokojujúca, no veľa ľudí potvrdzuje, že to funguje. Možným vysvetlením je, že pomáha uvoľniť nosové prieduchy, vďaka čomu sa človeku lepšie dýcha.

Na toto pozor

Ak by to aj nebola pravda, s cesnakom pod vankúšom by ste si mali pomôcť minimálne k tomu, že vás počas noci budú menej otravovať komáre či iný hmyz.

Avšak pozor. Ak máte domáce zvieratá, ktoré s vami radi spia, vedzte, že cesnak je pre psov a mačky toxický. V tejto situácii sa radšej vzdajte skrývania strúčikov cesnaku pod vankúš.

