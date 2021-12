Zdroj: Dnes24.sk Čo všetko nám politici natárali? TOP výroky roka 2021, z ktorých pôjdete do kolien! Pri niektorých hláškach politikov sa chytáme doslova za hlavu a iné už zľudoveli. Mnohí nám okrem iného prinášajú aj stand-up comedy. 29. december 2021 ELA Politika

29. december 2021 ELA Politika Čo všetko nám politici natárali? TOP výroky roka 2021, z ktorých pôjdete do kolien! Pri niektorých hláškach politikov sa chytáme doslova za hlavu a iné už zľudoveli. Mnohí nám okrem iného prinášajú aj stand-up comedy.

Zaočkujeme celé Slovensko

„Za tri dni zaočkujeme celé Slovensko, nech teda tí všetci múdri ľudia, nech ich vyrobia, tie vakcíny.“ Igor Matovič, 13. januára 2021.

Takto sa začiatkom roka naparoval vtedajší predseda vlády a šéf OĽANO Igor Matovič. Ostrú reakciu vedcov vyvolali jeho slová, že ich tvrdenia o tom, že cestou pre Slovensko je iba masívne očkovanie a nie masívne testovanie na koronavírus, sú klamstvom a odborníci to vedia. Realita? Po roku od spustenia očkovania proti covid-19 nie je dvoma dávkami zaočkovaná ani polovica ľudí na Slovensku a patríme k najhorším v Európskej únii.

„To sa tak nerobí, do psej matere.“ Robert Fico, 19. januára 2021.

Tento známy výrok Roberta Fica patril šéfovi Hlasu Petrovi Pellegrinimu, ktorý listom oslovil opozičné strany a navrhol vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných voľbách.

"Dva milióny vakcín pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku.“ Igor Matovič, 1. marca 2021.

Ďalší bombastický výrok Igora Matoviča, keď bol začiatkom marca na letisku v Košiciach osobne vítať zásielku 200-tisíc dodnes neregistrovanej vakcíny Sputnik V. O dva mesiace neskôr Slovensko vrátilo Rusku 160-tisíc dávok pre nezáujem ľudí o očkovanie ruskými vakcínami.

„Nikto si nemyslel, že pandémia bude trvať rok.” Veronika Remišová, 16. mája 2021.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová nie veľmi šikovne obhajovala chabé výsledky vlády v boji proti pandémii. Všetci odborníci upozorňovali, že pandémia bude trvať oveľa dlhšie.

„Pri násilí na deťoch, v rodinách a v intímnom vzťahu sa nedá hovoriť o striktnom rozdelení roly obete a páchateľa.“ Katarína Hatrákova, 2. júna 2021.

Túto neuveriteľnú vetu povedala poslankyňa OĽANO pri obhajobe svojho straníckeho kolegu, ktorého polícia obvinila zo sexuálneho zneužívania maloletých dievčat.

Hrôza menom SEX

„Sexuálna výchova podľa WHO je návod, ako si užívať sexualitu.“ Anna Záborská, 8. júna 2021.

Pani poslankyňa, ktorej práca v národnej rade spočíva v opakovanom predkladaní zákona o obmedzení interrupcií, sa rozohnila. Taká nehoráznosť! Kto to kedy videl, aby si ľudia dovolili užívať a nenechali to na bociany…

„Odporúčam holandskej europoslankyni in’t Veldovej, aby si dala doma jointa a neotravovala vzduch na Slovensku,“ Robert Fico, 23. septembra 2021.

„Odporúčam holandskej europoslankyni so svojimi kumpánmi, aby si pekne zbalili kufre a odleteli naspäť do Bruselu,“ neostal v ten deň nič dlžný ani líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na adresu in 't Veldovej.

Fico a Pellegrini našli spoločnú reč, keď k nám zavítala holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová. Podľa oboch opozičných politikov vraj nemá čo mudrovať o našej krajine, keď podľa ich slov netuší, čo sa na Slovensku deje.

Aký výrok Čaputovej, Kollára, Sulíka a Matoviča rezonovali v našich ušiach? Článok pokračuje na druhej strane.