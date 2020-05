11. máj 2020 MAK Správy Zo Slovenska Matovičova pomsta, politická mŕtvola Galko ožil na ministerstve, perlil Raši

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po pondelkovom zasadnutí vlády potvrdil, že bývalý šéf rezortu Ľubomír Galko opäť pôsobí na ministerstve.

Ako uviedol minister Naď, Ľubomír Galko, ktorý sa preslávil kauzou nelegálneho odpočúvania novinárov a bol strojcom rozvratu v SaS tesne pred voľbami, by mohol viesť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) alebo iný podnik ministerstva.

Demokratickú stranu, do ktorej vstúpil po vyhodení z SaS, však doviedol k volebnému výsledku 0,14 percenta.

Naď rozhodne o Galkovej budúcnosti v rezorte po bezpečnostných previerkach.

„Vôbec nevylučujem ani to, že ho využijem aj pri riadení podnikov ako takých, či to budú letecké opravovne alebo nejaký iný podnik, to sa ešte rozhodnem,“ vyhlásil Naď. Podotkol, že nech sa s Galkom spájajú akékoľvek kauzy, nikto nemôže spochybňovať to, že bojoval proti korupcii a netransparentnosti.

„A práve takéhoto človeka v rezorte potrebujem,“ skonštatoval minister.

Letecké opravovne Trenčín sa dostali podľa Naďa za bývalých manažmentov do „absolútne katastrofálnych čísel“. Deklaroval preto v podniku zmeny, ktoré povedú k transparentnosti. Napríklad šéf LOTN sa má vyberať na základe výberového konania.

Matovičova pomsta Sulíkovi?

Štiplavé poznámky na adresu Galka si neodpustil opozičník a podpredseda Smeru Richard Raši.

Menovanie Galka za šéfa opravovní označil za pomstu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) koaličnému partnerovi Richardovi Sulíkovi (SaS), v ktorého strane Galko pôsobil a kde zosnoval revoltu, ktorá skončila jeho odchodom do Demokratickej strany, ktorá vo voľbách totálne vyhorela.

Raši poukázal tiež na Galkove kauzy vo funkcii ministra, napríklad odpočúvanie či armádny nákup nepoužiteľných pneumatík.

Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obranným spravodajstvom.

Politická mŕtvola ožíva

„Matovič s ministrom obrany Naďom sa rozhodli oživiť ďalšiu politickú mŕtvolu. Za riaditeľa štátnych Vojenských opravovní Trenčín chcú vymenovať Ľubomíra Galka. Toho Galka, ktorého zo strany vyhodil Sulík a z politiky voliči. V posledných voľbách získala jeho strana biednych 0,14% hlasov a vyzeralo to, že v politike konečne definitívne skončil. Ale pre Matoviča je dobrý,“ píše Raši a konštatuje, že vládu rozkladá z vnútra samotný premiér Matovič. Vraj si to ale neužíva.

„Neužívame si to, lebo ide o toho Galka, ktorý ako minister odpočúval svojich najbližších spolupracovníkov. Odpočúval novinárov a dokonca i nejakého kamionistu, ktorý len náhodou išiel dlhšie za jeho limuzínou. Ide o toho Galka, ktorý za milióny nakúpil nepoužiteľné náhradné diely na vrtuľníky Mi-17, o toho Galka, ktorý nakúpil ako minister obrany pre armádu také pneumatiky, ktoré nesedeli na žiadne z armádnych vozidiel. A to nie sú zďaleka všetky jeho kauzy, za ktoré bol nakoniec z vlády predčasne vyhodený!“ vyratúva a škodoradostne dodáva, že „na poníženie Sulíka je však dobrý“.

„A to je len ďalší príznak toho, že autokratické rysy Matoviča dominujú čoraz viac. Každú nelojalitu bude verejne trestať, za každú kritiku sa pomstí. A obzvlášť v prípade, že kritik má pravdu! Dnes Matovič ponižuje Sulíka, ale zajtra príde na rad aj Kollár, či Remišová,“ dodáva Raši, ktorého stranícky šéf je Robert Fico.

