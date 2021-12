Matovič opäť PERLIL: Myslia, že seno žeriem a rypáky im klepnú naprázdno!

Líder zoskupenia OĽANO a niekdajší slovenský premiér sa počas koaličného obdobia vyznamenal viacerými príspevkami na Facebooku. Dá sa povedať, že sa nimi priam preslávil. Jeho názory, postrehy a výroky už neodmysliteľne patria k jeho imidžu. Najnovšie sa uviedol hneď dvomi statusmi, ktoré okamžite „zabodovali“ na internete.

Minister v ňom poukazoval na to, že poslanci Sme rodina nepodporili niektoré reformy, no tie aj tak prešli. „Najkratšia cesta k predčasným voľbám je vyštvať Sme rodina z koalície. Viem, že ľudia ťahajúci nitky z úzadia už slintajú blahom pri predstave novej vládnej zostavy mafošov z Hlasu, progresívcov z PS a SaS… Ale ešte budú musieť chvíľku počkať,“ znelo Matovičovom v statuse.

„Slintali, keď štvali proti Sputniku, bez ohľadu na životy ľudí a mysleli si, že pádom vlády sa dostanú k hrantu. Slintali pri každom potknutí sa koalície a slintajú aj teraz. Úlohou tých, ktorí by túto zostavu považovali za cestu do pekla, je urobiť všetko, aby im rypáky klepli naprázdno,“ zakončil svoj prvý stredajší príspevok.

Neprešlo veľa času a bývalý premiér zavesil na Facebook druhý príspevok. Tentoraz sa venoval Národnému kultúrnemu a kongresovému centru (NKKC) a tomu, že by malo vzniknúť na Trnavskom mýte v Bratislave. „Pozerám ako puk a čo nevidím… Výber vraj robilo občianske združenie zložené z ľudí, ktorí si ešte u Pellegriniho vylobovali 60 miliónov na ich "projektík“ kongresového centra v Istropolise," uviedol člen OĽaNO v druhom príspevku.

Aj to malo pokračovanie: „Chlapci si zrejme myslia, že seno žeriem. To akože fakt výber z 13 lokalít majú robiť ľudia priamo previazaní na jeden z projektov? To akože fakt sa máme tváriť, že je normálne, že vybrali sami seba?“