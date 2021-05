Zdroj: TASR/AP Ďalší CHAOS okolo očkovania: Tínedžerom náhle zrušili termíny, na vakcínu si počkajú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) sa rozhodlo preplánovať termíny záujemcom o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín. 1. máj 2021 ELA Zo Slovenska

1. máj 2021 ELA Zo Slovenska Ďalší CHAOS okolo očkovania: Tínedžerom náhle zrušili termíny, na vakcínu si počkajú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) sa rozhodlo preplánovať termíny záujemcom o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín.

Mnohí tínedžeri, ktorí sa chcú dať zaočkovať, sa potešili možnosti, že prišli na rad. Len čo sa cez týždeň otvorila registrácia pre ľudí od 16 rokov, stovky tínedžerov dostali termín na očkovanie už na piatok alebo v najbližších dňoch. NCZI vysvetľovalo očkovanie 16– a 17-ročných dostupnosťou vakcíny od Pfizeru, ktorá je určená pre túto vekovú kategóriu.

To sa ale nevyhlo verejnej kritike, keďže státisíce seniorov či iných rizikových pacientov nie sú zaočkovaní. Mnohí tiež márne čakajú i na svoju druhú dávku.

Ešte v piatok pritom samotný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) pripustil, že je možné, že na očkovanie sa skôr dostane skôr 20-ročný ako 40-ročný človek.

Matovič hovoril o blamáži

„Ale aj ten 40-ročný dostane termín na ďalší víkend alebo na ďalší deň. Cieľom je v čo najkratšom čase zaočkovať čo najväčšie množstvo ľudí. Nevylučujem, že tam nebudú chyby. Chyby sa budú diať,“ povedal Lengvarský, pričom pripustil, že keď sa niekto narodil v roku 2002, tak systém môže nesprávne vyhodnotiť, že má 102 rokov.

V princípe sú v rámci vakcinácie podľa jeho slov uprednostňovaní starší, chronicky chorí a následne budú nasledovať ďalšie kategórie.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti napísal, že verí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16– či 17-ročný tínedžer vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech či od spoločnosti Moderna. „Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky,“ uviedol.

Dostali esemesky

Už v piatok večer však tínedžerom, ktorých mali dnes očkovať, začali pípať esemesky so zrušením termínu s tým, že budú opäť zaradení do čakárne.

Uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, a tiež chronicky chorým pacientom, informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

„MZ SR si uvedomuje možné komplikácie, ktoré týmto rozhodnutím spôsobí tínedžerom. No zároveň týmto krokom chce umožniť čo najrýchlejšie očkovanie tých, ktorí sú ochorením COVID-19 ohrození najviac – seniorom a chronickým pacientom. Ubezpečujeme všetkých záujemcov o očkovanie, ktorí sa prihlásili cez registračný formulár, že sa k svojej vakcíne určite dostanú,“ priblížila.

Kto dostal termíny?

Podľa informácií rezortu sa na očkovanie po otvorení čakárne pre všetky vekové kategórie prihlásili desiatky tisíc záujemcov vo veku od 16 rokov. Na najbližšie dni sa vytvorené voľné miesta zaplnili ľuďmi z čakárne a systém obsadzoval voľné pozície striktne podľa veku.

Voľné termíny na očkovanie látkami Pfizer sa pridelili zaregistrovaným seniorom a chronickým pacientom s ťažkými a stredne ťažkými diagnózami.

„Ak sa v konkrétnych vakcinačných centrách neobsadili všetky voľné pozície, systém automaticky pridelil zostávajúce voľné termíny záujemcom vo veku 16 a 17 rokov, nakoľko vakcína Pfizer je jedinou vakcínou aktuálne používanou na Slovensku, ktorá môže byť aplikovaná ľuďom mladším ako 18 rokov,“ doplnila hovorkyňa.

Rezort zdravotníctva chce tiež zintenzívniť komunikačnú kampaň ohľadne očkovania. Poberatelia dôchodku dostanú letáky s informáciami poštou.

Od soboty, 1. mája, bude zároveň možné zaočkovať aj doprovod seniorov. Aktívnejšiemu očkovaniu seniorov pomôžu podľa MZ SR aj mobilné očkovacie tímy, ktoré už aktívne pracujú v teréne.

