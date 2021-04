Zdroj: TASR/Martina Kriková Ďalšie ZMENY: Kde od pondelka už nepotrebujeme negatívne testy? V okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia. 30. apríl 2021 ELA Zo Slovenska

Na nákupy oblečenia, či posedenie na terasách už nebudeme od pondelka 3. mája potrebovať negatívny test na ochorenie COVID-19.

„Od pondelok sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania ruší v prevádzkach pravidlo preukazovania sa negatívnym testom,“ informovala hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková.

Jediná výnimka

V ružových a červených okresoch, teda v prvom a druhom stupni varovania, sa od pondelka (3. 5.) zrušia doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok.

Po novom sa pri vstupe nebude vyžadovať negatívny test.

„Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h, kde sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke,“ povedala.

Pravidlá pre vstup na pracoviská pre okresy v prvom a druhom stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, no výlučne pre časový rámec od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. V tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania.

Kde je povinný?

„To teda znamená, že v čase od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v prvom stupni varovania, v druhom stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke,“ doplnila Račková.

Taktiež uviedla, že vyhláška ÚVZ SR neupravuje preukazovanie sa zákonných zástupcov detí pri ich nástupe do školy. „Upravuje výhradne vstup osôb do prevádzok vrátane škôl a školských zariadení. Vo vyhláške sa uvádza, že v okresoch v treťom stupni varovania je potrebné sa pri vstupe do priestoru prevádzok preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní. V okresoch v prvom a druhom stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa testom pri vstupe do prevádzok,“ povedala.

Celá vyhláška je zverejnená TU.

V okresoch s najhoršou situáciou, tých je 10, sú negatívne testy naďalej potrebné.

Prevádzky a pracoviská

Ako ďalej uviedla, pravidlá pre vstup do prevádzok aj na pracoviská v okresoch v treťom stupni varovania platia tak ako doposiaľ. Pri vstupe do prevádzok teda bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ako napríklad dokladom o očkovaní, prekonaní ochorenia či napríklad o zdravotných dôvodoch.

Bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, ale aj poslucháči jazykovej školy či žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.