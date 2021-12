Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ďalší ROZKOL vlády? Jedni chcú ľudí 60+ ZATVÁRAŤ do lockdownu, iní hovoria o zastrašovaní Podľa odborníkov u nás vypukne vlna omikronu v novom roku, približne po 10. januári. Už teraz však panuje nezhoda medzi kompetentnými v parlamente. 16. december 2021 Politika

16. december 2021 Politika Ďalší ROZKOL vlády? Jedni chcú ľudí 60+ ZATVÁRAŤ do lockdownu, iní hovoria o zastrašovaní Podľa odborníkov u nás vypukne vlna omikronu v novom roku, približne po 10. januári. Už teraz však panuje nezhoda medzi kompetentnými v parlamente.

Minister financií Igor Matovič vyhlásil, že ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Odôvodnil to ochranou zdravia starších ľudí a systému v nemocniciach.

Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár by súhlasil s obmedzením pohybu pre ľudí starších ako 60 rokov, ak by prišla silná vlna nákazy variantom omikron.

Cigániková o pomätencoch

Obmedzenie by malo podľa neho trvať krátku dobu. Podľa Kollára ide o lepšie riešenie ako zaviesť povinné očkovanie tejto vekovej kategórie.

Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) s nápadom ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nesúhlasí. Nemal by podľa nej strašiť ľudí zatvorením, ale podporovať ich dať sa zaočkovať.

„Pomätenci, Igor Matovič a Boris Kollár. Komu sa to vy vyhrážate zatvorením? Lockdownom? Vy si naozaj myslíte, že ľudia 60+ sú nejaké nesvojprávne bytosti odkázané na vaše choré nápady? Prečo radšej neriešite, aby sa zvýšila zaočkovanosť. Prečo nepripravujeme trpezlivo ľudí, že naozaj jedinou cestou von je očkovanie a že ak môžeme mať povinné vzdelávanie, môžeme mať aj povinné očkovanie?“ napísala Bittó Cigániková na sociálnej sieti.

Kollár chápe obavy Matoviča. Väčšina ľudí s nákazou, ktorí obsadzujú lôžka v nemocniciach, sú podľa neho seniori, respektíve ľudia nad 60 rokov. Súhlasí preto s krátkodobým lockdownom pre nich v prípade zhoršenia situácie.

„Boli by dostatočne chránení tým, ak by boli obmedzení v pohybe, ale na nie dlhú dobu. Myslím si, že omikron pôjde cez nás veľmi rýchlo. Keby boli na nevyhnutnú dobu chránení aj týmto spôsobom, je to za nás lepšie, ako im udeliť štátom povinné očkovanie. Uvítam každú aktivitu, ktorá nevyústi do povinného očkovania,“ reagoval Kollár pre TASR.

Po 10. januári

Odborníci podľa neho očakávajú, že vlna omikronu bude veľmi rýchla vo svojom nástupe i poklese. Dodal, že podľa odborníkov u nás vypukne vlna omikronu v novom roku, približne po 10. januári.

Bittó Cigániková odporúča ministrovi financií riadiť sa dátami.

„Dát o novom variante zatiaľ nemáme dostatok, avšak dostupné dáta naznačujú rôzne závery, medzi nimi aj také, že môže prísť k zlepšeniu situácie. Napríklad profesor Leo Poon tvrdí a snaží sa na dátach dokázať, že omikron je infekčnejší, ale oveľa menej nebezpečnejší,“ uviedla v reakcii pre TASR.

Vážiť slová

Dôsledkom podľa nej môže byť, že sa ľudia veľmi rýchlo premoria, ale neskončia v nemocniciach.

„Namiesto strašenia zo zavedenia zákazu vychádzania aj pre očkovaných by sme mali mať vážiť slová a podporovať ľudí dať sa zaočkovať. Odkazovať, že ich aj tak zavrieme doma, bez rozmyslu nie je ideálna motivácia na očkovanie,“ uzavrela Bittó Cigániková.

