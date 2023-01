Zdroj: Dnes24.sk Ďalší ÚTOK MEDVEĎA na človeka! Šelma sa odrazu vynorila pred vydeseným bežcom Na konci januára, kedy by mali medvede hybernovať, došlo k útoku šelmy na človeka. Ten mal šťastie v nešťastí. 25. január 2023 Krimi

Policajti Obvodného oddelenia z Prievidze boli vyslaní na preverenie oznámenia, že 29-ročného muža z Kanianky napadol medveď, ale našťastie sa mu podarilo zviera odplašiť a ujsť. Hliadka po príchode k oznamovateľovi zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde.

K útoku došlo ešte v utorok 24. januára krátko po 15.00 hodine. Medveď napadol 29-ročného muža nad Kanianskymi lazmi, na lesnej ceste.

„Medveď sa pri mladom mužovi objavil počas behu a pohrýzol ho,“ uvádza krajská polícia v Trenčíne.

Prekvapil ho

Napadnutý muž polícii uviedol, že asi 6 km od nového cintorína, na lesnej ceste sa pred ním náhle objavil medveď.

„Išlo o mláďa približne do 100 kg. Po tom ako ho medveď napadol a jemu sa podarilo ujsť do bezpečia, zavolal svojej mame a následne sa presunul do Bojnickej nemocnice, kde mu bola rana ošetrená,“ opisuje polícia.

Mladý muž polícii uviedol približnú polohu, kde sa medveď nachádzal podľa údajov z mobilného telefónu. Našťastie zranenia, ktoré po útoku našej najväčšej šelmy utrpel neboli život ohrozujúce a bol prepustený do domáceho liečenia.

Upozornili obyvateľov

O útoku medveďa bol vyrozumený starosta obce Kanianka a aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorému je polícia v prípade potreby ochotná poskytnúť súčinnosť.

„Vyzývame obyvateľov i návštevníkov obce Kanianka a jej okolia k mimoriadnej ostražitosti. V súvislosti s výskytom medveďa odporúčame sa vyhnúť pohybu v okolitom lese. V prípade potreby okamžite kontaktuje tiesňovú linku na čísle 158,“ dodáva polícia.

Téma stretu medveďa s človekom bola v poslednej dobe na Slovensku pomerne živá. V roku 2021 totiž prvý raz v novodobej histórii Slovenska medveď usmrtil človeka. Na Liptove napadla šelma 57-ročného muža, ktorý rozsiahlym zraneniam podľahol.

