18. január 2021 Politika Ďalšia búrka na obzore: Poslanec SaS prichádza so závažnými tvrdeniami zo zákulisia

Matovič sa mal poslancom vyhrážať pádom vlády. "Buď bude pokuta pre zdravotnícke zariadenia, alebo nebude vláda, mali sme si vybrať," napísal poslanec Cmorej.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa mal vyhrážať pádom vlády, ak parlament neschváli balík zmien, medzi ktorými boli aj pokuty za neoprávnené uprednostnenie osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Na sociálnej sieti to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Cmorej (SaS). Národná rada SR schválila vládny balík zmien minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda padne, ak…

„Matovič sa nám vyhrážal pádom vlády, ak nesplníme to, čo napísal na Facebooku. Buď bude pokuta pre zdravotnícke zariadenia, alebo nebude vláda, mali sme si vybrať,“ napísal poslanec.

Cmorej kritizuje schválené zmeny, označil to za demotivujúce a dehonestujúce pre každého zdravotníka, „ktorý robí, čo môže“. „Môže to spôsobiť vyhadzovanie vakcín a spomalenie očkovania. Podmienky na skrátené konanie neboli splnené ani len omylom. Nesúhlas vyjadrili v rozprave poslanci z každej koaličnej strany. Ale nie, premiér to oznámil na Facebooku, a tak si to tam minister zdravotníctva odsedel ako kôpka nešťastia,“ doplnil.

Opozícia bola ticho

Podľa poslanca nebola v návrhu zákona zrejme jediná vec, o ktorej by sa nevedelo minimálne od plošného testovania zo začiatku novembra. „Odvtedy prebehli štyri schôdze, ale nie, my musíme zmenu siedmich zákonov dostať na stôl v superrýchlom skrátenom konaní, hodinu pred začiatkom schôdze, ktorá ani len nebola riadne zvolaná, lebo na ňu neprišla pozvánka,“ informoval.

Cmorej tiež kritizoval, že do balíka zmien na poslednú chvíľu pridali aj návrh, ktorým sa má do štruktúry orgánov krízového riadenia zaradiť vyšší územný celok ako subjekt plniaci úlohy civilnej ochrany.

„A opozícia bola ticho, lebo sa ani len neunúvala prísť do parlamentu. Keby sa to stalo v opačnom garde, tak tam okupujeme rečnícky stolík minimálne dva dni, že čo si to dovoľujú,“ doplnil Cmorej.

Poslanci schválili vládny návrh zmien súvisiacich s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 14. januára.

Zdroj: TASR