15. apríl 2021 Správy Zo Slovenska Zo zahraničia Politika Ďalšia hanba v zahraničí! Premiér Eduard Heger sa postaral o poriadny trapas Eduard Heger je na svojej prvej oficiálnej návšteve v Čechách ako premiér Slovenskej republiky. Hoci sme po Igorovi Matovičovi na trapasy zvyknutí, už aj nový predseda vlády sa o jeden postaral.

Eduard Heger je spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčom na oficiálnej návšteve v Českej republike.

Prvá cesta = prvý trapas

Ako oficiálny dôvod návštevy uviedli zoznámenie sa s novým ministrom zdravotníctva Petrom Arenbergerom a tiež diskusiu o pohľade na situáciu v boji s pandémiou. Návšteva Prahy a prezidenta Miloša Zemana bola pre Hegera vo funkcii premiéra prvou zahraničnou cestou.

„Prezident republiky Českej republiky Miloš Zeman a predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger ocenili výborné česko-slovenské vzťahy, zhodli sa, že veľmi dôležitým formátom spolupráce je V4 a hovorili o dôležitej téme ekonomickej obnovy po pandémii,“ napísal na sociálne sieti Jiří Ovčáček, hovorca českého prezidenta Zemana.

Aj premiér schybý/í…

Slováci po niekoľkých faux pas Igora Matoviča dúfali, že Eduard Heger prinavráti premiérskemu kreslu dôstojnosť. Hoci sa stranícky kolega Matoviča nedal ostrihať svojej malej dcére a ani nedoloval zo svojej pasívnej slovnej zásoby „one time, next time", postaral sa o poriadnu hrúbku v krátkom texte v knihe návštev. Fotku na svojom Twitteri zverejnil Jiří Ovčáček, hovorca českého prezidenta Zemana.

Pozornému oku Slovákov neušiel krátky text nášho premiéra: „Česká republika a jej ľud nám bol, je a bude vždy veľmi blízki. Spája nás spoločná história, rodinné väzby a teda silné puto priateľstva,“ napísal Heger, ktorému evidentne ušiel „ypsilon“ v slove blízki. No a menšie chybičky boli aj v čiarke a mäkčeni a štylizácii.

Nuž ale, vždy je to lepšie a menšie faux pas, ako skomolenie mena francúzskej hlavy štátu. Predtým, ako sa spustil na sociálnej sieti vládnucej strany OĽANO prenos naživo, uviedli v jeho popise chybné meno francúzskeho prezidenta. Najprv to bol Emmanuel Marcin, potom Emmanuel Macronana a až na tretí pokus sa trafili do správneho priezviska. Okamžite sa internetom prehnali vtipné reakcie. Zdá sa, že o tie nie je už aj teraz núdza.