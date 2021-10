Zdroj: TASR/AP Ďalšie REKORDNÉ zdražovanie: Takéto ceny sme tu nemali 10 rokov. Za čo si priplatíte? Drahota desaťročia! Nárast spotrebiteľských cien dosiahol v septembri hodnotu 4,6 %, čo je najviac od novembra 2011. 15. október 2021 Zo Slovenska

15. október 2021 Zo Slovenska Ďalšie REKORDNÉ zdražovanie: Takéto ceny sme tu nemali 10 rokov. Za čo si priplatíte? Drahota desaťročia! Nárast spotrebiteľských cien dosiahol v septembri hodnotu 4,6 %, čo je najviac od novembra 2011.



Spotrebiteľské ceny sa v septembri medziročne zvýšili o 4,6 %, čo je najviac za posledných takmer desať rokov. Zvyšujúcu sa dynamiku rastu cien naďalej ťahali medziročne vyššie ceny potravín, palív a najnovšie aj rast cien školského stravovania po útlme štátneho financovania obedov v základných školách.

Inflácia by na Slovensku mohla v najbližších mesiacoch ešte ďalej rásť, a to najmä v januári, keď vstúpia do platnosti nové ceny tepla, elektriny a plynu, očakávajú analytici.

Drahé potraviny i bývanie

Vyššie ceny ako v septembri 2020 boli vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Hodnotu inflácie medziročne zdynamizoval rast cien potravín o 4,3 %, čo je najvyššia hodnota od mája 2020.

Vysoký rast mali tie potravinové skupiny, ktoré významnejšie zvýšili ceny aj voči predošlému mesiacu, a to ovocie, zelenina a mäso.

Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností, bývanie a energie, zvýšili rast cien z augustových 2,2 % na septembrových 2,6 %. Táto hodnota rástla piaty mesiac po sebe najmä vplyvom imputovaného nájomného, do ktorého sa premietajú drahšie stavebné materiály.

Školské stravovanie a gastronómia

Novou položkou, ktorá výrazne ovplyvnila rast cien medziročne aj medzimesačne, bol prudký rast cien školského stravovania. K celkovej hodnote medziročnej inflácie od jari prispievajú aj vyššie ceny palív, medziročné rasty nad 20 % si pripisujú už piaty mesiac po sebe.

V porovnaní s augustom ceny vzrástli o 0,8 %. Je to najvyššia hodnota septembrového medzimesačného rastu cien od roku 2002. Tempo rastu cien sa opäť zrýchlilo z augustových 0,4 %. Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli v siedmich a poklesli v troch.

Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, v ktorých výrazne vzrástli najmä ceny v závodných jedálňach o 30,9 %.

Sem patria aj školské jedálne, ktoré ovplyvnila legislatívna zmena, obmedzenie štátneho financovania obedov v základných školách.

Stavebný materiál išiel hore

V odbore bývanie a energie pokračoval medzimesačný rast cien najmä v skupine imputované nájomné (náklady na vlastné bývanie), ceny oproti augustu znova vzrástli o 0,9 %.

Túto položku ovplyvňujú niekoľko mesiacov drahšie stavebné materiály, pričom septembrový medzimesačný rast bol miernejší ako v auguste, aj ako v máji a júni. Súčasne vzrástli ceny za ostatné služby spojené s obydlím o 1,1 %. Naopak, ďalší cenový rast utlmil pokles cien v odbore zdravotníctvo, kde sa znížili ceny farmaceutických výrobkov o 0,8 %.

V súhrne za deväť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,4 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %, za domácnosti dôchodcov o 2,1 %.

Ako to vidia analytici?

„Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás vysoká a bude rásť tempom okolo štyroch až piatich percent,“ uviedla analytička 365 bank Jana Glasová. Smerom nahor by podľa nej mali infláciu tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín.

Ešte vyššie očakávania má analytik VÚB Michal Lehuta. Inflácia by podľa neho mala naďalej rásť, a to najmä v januári, keď vstúpia do platnosti nové ceny regulovaných energií, ako sú teplo, elektrina a plyn.

„Svoje maximum by rast cien v SR mohol dosiahnuť v apríli okolo úrovne 6,0 – 6,5 %. To bude najvyššia inflácia od roku 2004,“ spresnil Lehuta. Dvojciferný nárast spotrebiteľských cien u plynu a ostatných energií očakávajú v januári aj analytici Národnej banky Slovenska.

Celoročná inflácia by sa v tomto roku mala podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej priblížiť k trom percentám. „Kým v januári dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji spoľahlivo prekročila 2 % a aktuálne v septembri dosiahla úroveň 4,6 %. Celoročnú infláciu pre tento rok tak očakávame na úrovni 2,7 – 2,8 %,“ uviedla Sadovská.

Drahší tabak i tankovanie

Do konca roka by sa podľa nej malo tempo zdražovania ešte zrýchliť v prípade potravín a nealkoholických nápojov, pričom na prelome rokov 2021 a 2022 si za tieto produkty budeme priplácať približne päť percent. V prvom štvrťroku 2022 by podľa Sadovskej mohla inflácia potravín atakovať úroveň šiestich percent.

„Počas nasledujúcich mesiacov bude naďalej medziročne drahší tabak, pohonné látky či stavebný materiál,“ spresnila analytička. Kým v tomto roku sú energie medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch. Slovákom tak náklady na bývanie v budúcom roku vzrastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu.

