11. október 2021 Ako ušetriť Ako Sulík ušetrí na energiách? Varovný prst, pár teplých slov a deťom vymontujem žiarovku! Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) Slovákov uistil, že máme dostatočné zásoby plynu aj elektriny. Avšak ich ceny v budúcom roku o niečo stúpnu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zima bude pre Slovákov veru krutá. Nie však počasím, ale cenami. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) celkovo nepríde k výraznému zdražovaniu energií. Domácnosti to ale na peňaženkách pocítia.

Šéf rezortu hospodárstva potvrdil, že ruský monopolný dodávateľ Gazprom si plní svoje záväzky a tečie k nám viac plynu, ako ho denne spotrebujeme. „Hlavný zásobník je plný na 74 percent,“ spresnil v pondelok na tlačovej konferencii k nárastom cien energií Sulík s tým, že jeho kapacita sa oproti minulosti zväčšila.

Časť z 330 teplární na Slovensku si vopred nezabezpečila dodatočné dodávky plynu a bude musieť nakupovať plyn za aktuálne vysoké ceny. Štát je pripravený prevziať dodávky tepla aj za prípadné skrachované teplárne, uviedol Sulík.

Ceny pôjdu hore

Od nárastu cien Sulík očakáva, že na ne zareagujú domácnosti znižovaním spotreby a to vráti cenu do normálu. To je podľa Sulíka prirodzené správanie na trhu vo forme cena – dopyt.

Šéf rezortu ďalej uviedol, že cena plynu za jednu megawatthodinu (mWh) sa v posledných rokoch pohybovala niekde na úrovni 20 eur. V roku 2020 bola cena 21,75 eur za 1 mWh, v tomto roku pre nízky dopyt klesla až na úroveň 16 eur. Budúci rok opäť vzrastie na približne 22,45 eur.

Vysvetlil, že ceny elektriny stúpnu najmä z dôvodu oživovania ekonomík po pandémii. Predpokladá, že domácnosti si priplatia zhruba 3 až 4 eurá mesačne.

Rezort sa však snaží kompenzovať zvýšenú cenu elektriny na trhu znížením poplatkov za distribúciu.

Ako ušetriť?

Minister hospodárstva odhaduje, že pri domácnostiach, ktoré na plyne iba varia, sa cena zvýši zhruba o 50 centov mesačne, teda 6 eur ročne. V domácnostiach, kde sa plynom aj kúri, vystúpi mesačná tarifa približne o 3,5 až 5 eur, teda 40 až 60 eur ročne.

Aké odporúčania má, aby ľudia ušetrili na energiách? „Odporúčania nebudem dávať, poviem, čo ja budem robiť. Keďže ceny pôjdu hore, budem viac dbať na to, aby som spotreboval menej. Keď moje deti nechajú v izbe zažnuté svetlo, tak najprv to bude dvihnutý prst, potom to bude pár teplých slov a potom im tú žiarovku vymontujem, keď si nedajú povedať,“ odpovedal Sulík.

Na Slovensku je približne 330 teplární, z toho šesť najväčších je vo vlastníctve štátu. Veľká väčšina má podľa ministra nakúpený plyn za primerané ceny. Niektoré teplárne však nemajú plyn nakúpený, stavili na to, že spotová cena bude lepšia ako dlhodobá a môžu sa dostať do problémov.

„Tu bude pripravená spoločnosť MH Manažment, tieto teplárne prevziať a prevádzkovať za korektné ceny,“ povedal Sulík. „Nikto nebude ani sekundu bez dodávok elektriny, plynu alebo tepla,“ dodal.

Hlas-SD má návrh

Hlas – sociálna demokracia vyzýva vládnu koalíciu, aby podporila jeho návrh na dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na energie.

Tvrdí, že zníženie na 5 % reálne pomôže ľuďom vyrovnať sa s následkami prudkého zdražovania cien plynu a elektriny a následne aj rastu cien potravín.

„Minister Sulík dnes ľuďom odkázal, že vláda pre nich nemá žiadnu ochranu proti rastúcim cenám energií. Na rozdiel od bohatých ľudí však zvýšenie cien elektriny a plynu môže byť pre mnohých zásadnou ranou do rodinného rozpočtu. Preto opäť vládnu koalíciu vyzývam, aby podporila návrh Hlasu na dočasné zníženie DPH na energie, ktorý je už v parlamente,“ povedal líder Hlasu a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

Richard Sulík by prijal zníženie DPH na energie. Neverí však, že sa na tom zhodne koalícia, keďže ministerstvo financií riadi iná koaličná strana (Igor Matovič, pozn. red). Pellegriniho návrh by inak podporil, bez koaličného súhlasu však nezahlasuje, pretože by išlo o porušenie koaličnej zmluvy.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR