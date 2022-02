3 Galéria Zdroj: TASR/AP Dánsko vystupuje z tieňa covidu: RUŠIA opatrenia a na vstup do krajiny nepotrebujete test Od 1. februára už nie je v Dánsku povinné nosenie rúšok na verejnosti a pri vstupe do prevádzok už nebude potrebné predkladať tzv. covidpasy ani negatívny výsledok testu. 1. február 2022 Cestovanie

1. február 2022 Cestovanie Dánsko vystupuje z tieňa covidu: RUŠIA opatrenia a na vstup do krajiny nepotrebujete test Od 1. februára už nie je v Dánsku povinné nosenie rúšok na verejnosti a pri vstupe do prevádzok už nebude potrebné predkladať tzv. covidpasy ani negatívny výsledok testu.

Cestujúci do Dánska, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali alebo sú plne zaočkovaní, od utorka nepotrebujú na vstup do krajiny negatívny test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.

Testovanie

Rovnako nie je potrebné absolvovať testovanie na COVID-19 po vstupe do Dánska. Nové podmienky platia podľa MZVEZ pre cestujúcich zo všetkých krajín.

Osoby, ktoré nemajú potvrdenie o zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia, sa naďalej musia pred vstupom do Dánska preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu. Prípadne sú povinní otestovať sa najneskôr do 24 hodín po vstupe do krajiny.

Výnimku z uvedených podmienok majú deti do 15 rokov, tiež osoby, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu testovať. Ďalej osoby žijúce v prihraničnom regióne alebo osoby s trvalým pobytom v Dánsku, ktoré do krajiny vstupujú z prihraničného regiónu. Opatreniam nepodliehajú ani osoby v režime tranzit, letecký personál či personál nákladnej dopravy, dopravných spoločností a taxi.

Opatrenia prestali platiť

V Dánsku prestali od utorka platiť prakticky všetky opatrenia, ktoré mali spomaliť šírenie koronavírusu. Vláda k tomuto kroku pristúpila napriek pretrvávajúcim vysokým prírastkom počtu nakazených, informovala agentúra DPA.

K podobnému plošnému zrušeniu opatrení došlo v Dánsku aj vlani v septembri. Boli však postupne znovu zavedené, keď sa v novembri začal v súvislosti so šírením variantu omikron počet infikovaných prudko zvyšovať.

Od 1. februára už nie je v Dánsku povinné nosenie rúšok na verejnosti, napríklad pri cestovaní v hromadnej doprave. Opäť sa môžu otvoriť nočné kluby či reštaurácie a pri vstupe do rôznych prevádzok už nebude potrebné predkladať tzv. covidpasy ani negatívny výsledok testu. Bez obmedzení budú môcť prebiehať aj hromadné podujatia.

Zrušenie prakticky všetkých opatrení od 1. februára avizovala už minulý týždeň dánska premiérka Mette Fredriksenová, podľa ktorej už jej krajina prekonala kritickú fázu pandémie. „Sme pripravení vystúpiť z tieňa koronavírusu. Dať ‚zbohom‘ obmedzeniam a povedať ‚vitaj‘ životu v podobe, akú sme poznali predtým,“ uviedla Fredriksenová.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk