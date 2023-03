Deduško sa musel vrátiť do práce, nemal na nájom: Študenti mu vyzbierali štvrť MILIÓNA

80-ročný školník z Texasu si užíval dôchodok, keď jedného dňa zistil, že mu zvýšili sumu, ktorú musí platiť za nájom, o 400 dolárov mesačne.

Nakoľko by zo svojho dôchodku už nedokázal vyžiť, pán James, ako starému školníkovi hovoria študenti, sa musel opäť zamestnať.

Keď to zistili študenti, neváhali ani sekundu a rozhodli sa pomôcť. Jeden zo žiakov na TikTok nahral video, na ktorom staručký školník upratuje chodby a prostredníctvom portálu GoFundMe založili verejnú zbierku.

Video na sociálnej sieti TikTok sa však doslova zo dňa na deň stalo virálnym a peniaze v zbierke pribúdali raketovou rýchlosťou. Už o dva dni od začiatku kampane svietila na účte suma 28-tisíc dolárov.

Usilovného školníka po tomto úspechu začali oslovovať popredné americké médiá. Skromný muž však žiadosti o rozhovor odmietal. Síce si vážil, čo pre neho študenti urobili, no necítil sa byť hviezdou, ktorá by si zaslúžila byť vo svetle reflektorov.

Napokon sa podarilo niečo neuveriteľné. Staručkému školníkovi sa na dôchodok podarilo vyzbierať vyše 270-tisíc amerických dolárov, čo v čase písania článku predstavovalo približne štvrť milióna eur.

”Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli pánovi Jamesovi užiť si dôchodok. Všetci ste ukázali, čo sa môže stať, keď sa ľudia spoja, aby pomohli iným,” napísali študenti, ktorí zorganizovali verejnú zbierku.

Meet Mr. James. He had to come out of retirement so that he could afford his rent increase. He landed a job as a janitor at a local high school—some students heard his story and wanted to help. They started a GoFundMe and raised over $150,000 💚 pic.twitter.com/ONleEBQtZX