Zdroj: pixabay.com Leto v Chorvátsku bude INÉ: Dovolenkári si budú musieť zvyknúť na výrazné OBMEDZENIE! Letná sezóna odštartuje v Chorvátsku už o niekoľko mesiacov. Prímorský štát zaviedol novinku, ktorá dovolenkárov nepoteší. 6. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

6. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín Leto v Chorvátsku bude INÉ: Dovolenkári si budú musieť zvyknúť na výrazné OBMEDZENIE! Letná sezóna odštartuje v Chorvátsku už o niekoľko mesiacov. Prímorský štát zaviedol novinku, ktorá dovolenkárov nepoteší.

Už o niekoľko mesiacov vypukne hlavná turistická sezóna v obľúbenej lokalite Slovákov. Ak sa tiež chystáte do Chorvátska, pripravte sa na novinku.

Vláda poslala do parlamentu (23. 2.) konečný návrh zákona, „podľa ktorého by mali byť obchody v nedeľu bežne zatvorené, ale obchodníci by si mohli vybrať 16 nedieľ v roku, počas ktorých budú môcť pracovať,“ píše o tom Dnevnik.hr a prízvukuje, že teraz je to už oficiálne!

Nový zákon vstúpi do platnosti 1. júla. Informuje o tom minister hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Davor Filipović.

Stopka aj počas sviatkov

Ako to bude vyzerať v praxi? V nedeľu a počas sviatkov budú prevádzky zatvorené, pričom maximálny týždenný pracovný čas, ktorý si predajca rozdelí samostatne od pondelka do soboty, je stanovený na 90 hodín. Predajca môže ponúkať svoj tovar či služby aj v nedeľu, no za rok len počas 16 pracovných nedieľ.

„Našli sme model 16 pracovných nedieľ a myslím si, že je to dobrá rovnováha a verím, že prispeje k právam zamestnancov a rodinnému životu, ku kvalitnému fungovaniu v tomto novom pracovnom režime v nedeľu, ktorý bol a je súčasťou nášho programu,“ povedal v úvode rokovania vlády premiér Andrej Plenković.

Stanovili výnimky

Zákon však stanovil výnimky. Ktoré obchody či prevádzky majú povolené fungovať počas každej nedele? Sú to objekty v priestoroch železničných a autobusových staníc, letísk a trajektových prístavov. Do výnimiek spadajú aj trajekty na prepravu osôb a vozidiel, čerpacie stanice, nemocnice, hotely, prístavy vnútrozemskej plavby a lodí, kultúrne priestory a cirkevné inštitúcie a iné subjekty v kultúre, múzeá alebo tlmočnícke strediská, námorné prístavy, kempingy, rodinné farmy a vyhlásené chránené prírodné územia podľa osobitných predpisov.

Tieto obmedzenia sa nebude týkať ani pekární. Trafiky budú môcť predávať tlač aj v nedeľu a počas sviatkov, ale len v čase od 7.00 do 13.00 hod.

Na otázku, čo s obchodníkmi, ktorí sa proti novinke postavili a ohlásili ústavnú žalobu, Filipović povedal, že každý má právo na „nepracovnú nedeľu.“

Zdroj: Dnes24.sk