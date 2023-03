ZÁZRAK tri týždne po ničivom zemetrasení: Záchranári vytiahli z trosiek ŽIVÉHO psa

Záchranári vytiahli živého psa zo zrútenej budovy v južnom Turecku tri týždne po tragickom zemetrasení zo 6. februára. Vo štvrtok o tom informovali miestne médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Tím z miestnej samosprávy zachránil psa menom Aleks v stredu a odovzdal ho tureckému združeniu na ochranu zvierat Haytap v meste Antakya.

Video tlačovej agentúry DHA zachytáva, ako záchranári v priestore medzi dvoma veľkými kusmi betónu volajú na uviaznutého psa.

„Ide?“ pýta sa záchranár učupený v malej dutine v troskách zrútenej budovy.

„Aleks, poď, môj milý,“ volá na psa a potom dodáva: „Výborne, chlapče.“ Záchranári potom psa objímajú a ponúkajú mu vodu. Aleks pôsobí čulo a zdravo.

„Na každom živom tvorovi nám záleží, či sú to ľudia alebo zvieratá,“ povedal po záchrane jeden miestny obyvateľ citovaný súkromnou agentúrou DHA.

Záchranári doteraz vyslobodili v Antakyi stovky uviaznutých mačiek, psov, králikov a vtákov. Združenie Haytap zachraňovalo dokonca kravy, keď im s plačom telefonovali ich majitelia či susedia. Veterinári poskytujú v stanoch tejto organizácie raneným živočíchom starostlivosť a liečbu.

Príbehy zachránených zvierat sú drobnou útechou pre krajinu, ktorú postihla najhoršia prírodná katastrofa moderného Turecka. Po zemetrasení s magnitúdou 7,8 zomrelo najmenej 45-tisíc ľudí v Turecku a tisíce ďalších v susednej Sýrii. Otrasy zároveň zničili státisíce budov.

Miracle!!!!



A dog named "Aleks" was rescued from the rubble in Hatay's Antakya district 23 days after the earthquake🥰🙏 pic.twitter.com/foVj8YLR4R