Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 PODVÁDZA vás partner vo sne? POZOR, prezrádza vám to veľa o vašom vzťahu! Sníva sa vám o nevere? Zistite, čo sa vám takéto sny snažia ukázať a pred čím vás vystríhajú. 5. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

5. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín PODVÁDZA vás partner vo sne? POZOR, prezrádza vám to veľa o vašom vzťahu! Sníva sa vám o nevere? Zistite, čo sa vám takéto sny snažia ukázať a pred čím vás vystríhajú.

Snívalo sa vám o tom, že vás partner podviedol? Možno je to prekvapujúce, ale takýto sen vám môže odhaliť, čím si v partnerskom či manželskom vzťahu prechádzate.

Psychologička a ďalší odborníci, ktorí sa venujú terapii, prezradili, čo takéto sny skutočne znamenajú. Informuje o tom portál Bustle.

1. V hlavnej úlohe neistota

Máte pocit, že váš vzťah škrípe a stráca energiu? Alebo si to myslí váš partner? Stačí málo, a sny o partnerskej nevere sa rozbehnú vo vašej hlave naplno a vo veľkom štýle. Napriek tomu môžete z toho poznania vyťažiť maximum. Aj keď to nebude jednoduché, pokúste sa o rozhovor a vyrozprávajte sa vzájomne o svojich pocitoch z neistoty, ktorú podvedome jeden z vás prežíva. Vzájomná komunikácia je veľmi dôležitá, myslí si psychologička Lauri Loewenbergová.

2. Už viete, čo je to nevera

Áno, už predtým, ako ste sa zobudili z nepríjemného sna, ste neveru zažili na vlastnej koži. Nemusíte sa však obávať, vaše sny len ťažia z toho, čo ste už reálne zažili.

„Je normálne mať sny založené na strachu a úzkosti z negatívnych skúseností. Ak ste v minulosti zažili sklamanie formou podvádzania, je možné, že ste tento strach preniesli cez svoje sny do svojho súčasného vzťahu. A to aj v prípade, že ide o pevné puto medzi vami,“ opísala terapeutka Katie Ziskindová. Ak o takejto skúsenosti váš partner nevie, povedzme mu to. Je pravdepodobné, že vám veľmi rýchlo porozumie a pomôže vám nepríjemnú skúsenosť prekonať. Inak môže nadobudnúť pocit, že mu niečo dôležité tajíte.

3. Snažíte sa upratať si minulosť

Je možné, že sen je takisto zrkadlom vašej skúsenosti s neverou. No príbeh vo vašej hlave taktiež vypovedá o tom, že ste sa konečne zmierili s trpkou skutočnosťou. „Môže to byť len spôsob, akým váš mozog spracováva traumu,“ hovorí pre tamojší portál ďalšia terapeutka.

4. Ako „tretie koleso“

Za nepríjemnými snami môže byť aj čokoľvek, čo vás oberá o spoločne strávený čas. Možno to je partnerova práca, nové koníčky, problémy, ktoré pohlcujú čas a energiu alebo nový okruh priateľov.

Je možné, že sú to zbytočné obavy, no zároveň to môže signalizovať, že sa medzi vás niekto alebo niečo dostáva. Skúste si čas vo dvojici vopred naplánovať.

5. Bojíte sa, že partnera navždy stratíte

Môžete sa obávať aj toho, že vás partner opustí pre niekoho iného. A viete, že by ste sa potom nemali na koho obrátiť.

„Obsah sna je skutočne špičkou ľadovca pre každého jednotlivca, pokiaľ ide o ďalšie skúmanie skutočného aj symbolického významu. Buďte k sebe úprimní, možno je čas pozrieť sa na to ako na primárny problém, ktorý stojí za to, aby ste vzťah zvážili,“ radí psychoterapeut Alex Ribbentrop.

6. Cítite sklamanie

Sny o nevere však môžu znamenať aj to, že cítite vo vzťahu sklamanie. A v tomto prípade stačí skutočne málo. Nemusí to byť práve dlhodobé rozčarovanie či sklamanie, ktoré si všade so sebou nosíte ako jeden obrovský balvan na srdci. Nepríjemný sen ľahko vyvoláte napríklad hádkou, ktorá potom zamrzí alebo vás ešte viac nahnevá.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk