11. september 2023 TOS Lifestyle Divákov Love Islandu ROZZÚRILO rozhodnutie tvorcov šou: Za návrat Slováka podpisujú PETÍCIU! Kontroverzia hneď v úvode šou Love Island! Sympatický Slovák tam našiel svoju vyvolenú, no z hry sa aj tak porúčal. Tvorcovia majú nad dianím neobmedzenú moc a diváci sa búria.

Nová československá séria reality šou Love Island sa ešte len rozbieha a už sa nad ňou vytvoril oblak kontroverzie. Slovák Lu Jambor bol síce najprv spárovaný s Ráchel, no viac si do oka padol s Češkou Adrianou, ktorá mu sympatie opätovala. Stal sa z nich nový pár, v ktorom diváci videli potenciál aj na reálny vzťah a v úvode šou sa tak stali najväčšmi favoritmi na víťazstvo.

Lásku našiel, no vypadol

Pri takzvanom párovaní zväčša zostane niekto bez partnera a ten by mal zo šou odísť. No neplatí to vždy. Súťažiaci nikdy vopred nevedia, čo sa bude diať.

A tak prišli dvaja noví súťažiaci, ktorí si vyberali prednostne a voľba jedného z nich padla práve na Adrianu. Traja ľudia zostali bez partnera a ostatní mali hlasovať, kto z nich zostane v hre. Zvláštny ťah tvorcov šou, po ktorom jeden z vypadnutých sa stál práve Slovák Lu, pobúril divákov.

Pobúrení diváci

„Akože vypla som to… Viac to už takto pozerať nebudem. Prepadák tento rok,“ okomentovala na instagramovom profile šou Veronika. A nebola jediná. Spustila sa doslova lavína.

„Dúfam, že po vyhodení Lua klesne sledovanosť a ľudia to prestanú pozerať, pretože toto je fakt mega nezmysel. Nájdi si lásku? Veď Lu ju mal ako jediný. Nechápem to, veľké sklamanie z tejto série,“ zhodnotila Denisa. „Lu späť na vilu k Adriane! Toto som nepochopila, človeka, ktorý si niekoho nájde, pošlú domov. A človeka, ktorý tam nemá nikoho, tam nechajú?!“ pridala sa Dominika. Komentáre v podobnom duchu zaplavili Instagram československého Love Islandu.

Petícia

Aj keď im to asi nebude nič platné, diváci dokonca spustili petíciu za návrat vypadnutého Slováka. Zdieľala ju okrem iných aj Marcela Dolniaková, známa zo šou Ruža pre nevestu.

„Reality šou má byť hlavne pre ľudí a viem, že ste Lua zbožňovali. Ja sa poznám osobne s jeho mamičkou a komunikovala som aj s ním. Má dobré srdiečko, veľmi dobrú výchovu, je inteligentný a fakt mi príde ako jeden z mála, čo naozaj tú lásku k životu potrebuje. A práve na Love Islande si ju chcel nájsť,“ nabádala k podpisu petície na svojom Instagrame.

Každopádne, v ďalšom priebehu tejto reality šou zvyknú tvorcovia niekoho z vypadnutých vrátiť späť do vily. No nie na základe petícií. Ľudia budú môcť po výzve hlasovať. Je tak možné, že návrat Lua do vily sa predsa len stane skôr či neskôr skutočnosťou.

Zdroj: Dnes24.sk