Používate WhatsApp? Obľúbená aplikácia sa už onedlho ZMENÍ na nepoznanie

Jedna z najpopulárnejších četovacích aplikácií pripravuje veľkú novinku. Ako informoval portál wabetainfo.com, WhatsApp začal beta testerom cez Google Play sprístupňovať aktualizáciu, ktorá od základu prekope vzhľad programu.

V najnovšej verzii sa zmení rozhranie aplikácie. Horná lišta bude úplne biela so zeleným logom. Všetky prvky budú ladené do zelenej farby.

Hlavná navigačná lišta sa v testovacej verzii presunula do spodnej časti obrazovky.

„WhatsApp navyše naďalej pracuje na novej funkcii, ktorá používateľom umožní filtrovať svoje konverzácie triedením chatov, aby získali zoznam neprečítaných správ, osobných a pracovných konverzácií,“ píše portál.

Kompletne prepracované rozhranie je aktuálne dostupné pre testerov. Portál očakáva, že sa na verejnosť dostane v niektorej z ďalších aktualizácií aplikácie pre Android a aj iOS.

