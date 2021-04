6 Galéria Zdroj: TASR/Daniel Veselský , TASR/Pavol Zachar DNES je 25 rokov od vraždy Remiáša: Prípad sa stále vyšetruje! Čo na to Čaputová? FOTO Brutálny trestný čin, ktorý otriasol Slovenskom. Presne pred štvrť storočím zomrel v plameňoch auta niekdajší policajt Róbert Remiáš. Doteraz nie je jeho smrť vyšetrená. 29. apríl 2021 Správy Zo Slovenska

29. apríl 2021 Správy Zo Slovenska DNES je 25 rokov od vraždy Remiáša: Prípad sa stále vyšetruje! Čo na to Čaputová? FOTO Brutálny trestný čin, ktorý otriasol Slovenskom. Presne pred štvrť storočím zomrel v plameňoch auta niekdajší policajt Róbert Remiáš. Doteraz nie je jeho smrť vyšetrená.

6 Galéria Zdroj: TASR/Daniel Veselský , TASR/Pavol Zachar

Táto vražda nesmie byť nikdy premlčaná. To si myslí prezidentka SR Zuzana Čaputová a pripomína, že ide o udalosť, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť a ktorá je doteraz traumatizujúcou ranou pre celé Slovensko.

Polícia stále koná

„Vo veci vraždy Róberta Remiáša je v súčasnosti vedené trestné stíhanie pre trestný čin vraždy a sú vykonávané úkony, ako v rámci operatívno-pátracej činnosti, tak aj v rámci vyšetrovania a to aj cestou právnej pomoci,“ povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka a po tvrdil tak, že polícia vraždu stále vyšetruje. Doplnil, že v rámci vyšetrovania neboli doposiaľ zadokumentované také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vzniesť obvinenie konkrétnej osobe.

„Pre úplnosť dodávame, že v minulosti bolo pre uvedený skutok vznesené obvinenie trom osobám,“ podotkol. Šlo o bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana Lexu, dnes už mŕtveho Imricha Oláha a na doživotie odsúdeného Jozefa Roháča.

Čo je nové?

„Vec dvoch z nich bola vylúčená na samostatné konanie a na základe rozhodnutia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava dňa 6. septembra 2006 bolo im zastavené trestné stíhanie a o vzťahu k tretiemu obvinenému bolo trestné stíhanie zastavené rozhodnutím špeciálneho prokurátora z 21. septembra 2006,“ dodal Slivka. Vyhlásil, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ďalšie bližšie informácie k danému prípadu nie je možné poskytnúť.

Na vražde sa mal podľa pôvodného obvinenia podieľať aj niekdajší bos sýkorovcov Miroslav Sýkora. V čase vznesenia obvinenia údajným páchateľom však už bol viac rokov mŕtvy, a tak ho polícia nemohla stíhať.

Osudný deň

Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 krátko po 22.00 h, keď v jeho aute prišlo k výbuchu. Neskoršie vyšetrovanie odhalilo, že k výbuchu bolo použitých asi 200 gramov trhaviny. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom.

Smrť mala zastrašiť

„Róbert Remiáš sa stal obeťou úkladnej vraždy. Prišiel o život, keď pomáhal svojmu priateľovi, svedkovi, ktorý vypovedal o účasti štátneho orgánu a jeho predstaviteľov na únose a zavlečení syna prezidenta Michala Kováča. Smrť Róberta Remiáša mala zastrašiť všetkých, ktorí sa nechceli zmieriť s tým, že orgány štátu sa priamo podieľajú na zločine, a tých, ktorí nechceli, aby na Slovensku svojvôľa ľudí pri moci stála nad zákonom. Nezľakli sa,“ skonštatovala prezidentka.

Zdôraznila, že napriek zmenám po voľbách v roku 1998 ostáva skutočnosťou, že páchatelia a iniciátori tohto zločinu neboli dodnes potrestaní.

Podpora matke

Vraždu Róberta Remiáša označil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) za tragickú udalosť, ktorá aj po takom dlhom čase ostala nevyšetrená a vinníci nepotrestaní. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s 25. výročím vraždy.

„Nie je nič horšie, ako keď rodič prežije svoje dieťa, a nehovoriac o tom, keď sa to stane takýmto krutým spôsobom. Ja ako otec si to predstaviť neviem. Chcel by som vyjadriť podporu mojej kolegyni z parlamentu, poslankyni Anne Remiášovej a verím, že sa dočká spravodlivosti a vrahov jej syna stihne spravodlivý trest,“ uviedol Kollár.

Anna Remiášová je aktuálne poslankyňou parlamentu za OĽANO a podvečer smutného výročia si prišla uctiť smrť milovaného syna priamo na miesto činu. Teda na križovatku ulíc Botanická, Karloveská a Devínska cesta v Bratislave.

„Kým sa tak nestane, všetci budeme žiť s pocitom nesplateného dlhu najmä voči matke Róberta Remiáša, ale aj voči sebe,“ poznamenala aj Zuzana Čaputová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

6 Galéria

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: TASR