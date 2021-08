Zdroj: www.pixabay.com Do umeleckého neba odišla ďalšia osobnosť: V Česku zomrel herec Národného divadla Od našich západných susedov prišla smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec Milan Stehlík 2. august 2021 Zo zahraničia

2. august 2021 Zo zahraničia Do umeleckého neba odišla ďalšia osobnosť: V Česku zomrel herec Národného divadla Od našich západných susedov prišla smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec Milan Stehlík

Vo veku 77 rokov zomrel český filmový, divadelný, televízny a dabingový herec Milan Stehlík, dlhodobý člen činohry Národného divadla (ND). Informovali o tom v pondelok internetové spravodajské portály Novinky.cz a iDNES.cz.

Z umeleckej rodiny

Stehlík sa narodil v roku 1944 v umeleckej rodine; jeho otec bol režisér a dramaturg Miloslav Stehlík, matka herečka Věra Budilová. Absolvoval štúdium na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe.

V roku 1966 nastúpil do Mestských divadiel pražských (MDP), neskôr prestúpil do ND, kde strávil takmer 50 rokov.

V divadle aj filme

Účinkoval v divadelných hrách ako Richard III., Lakomec, Sluha dvoch pánov, Lucerna či Rok na dedine.

Uplatnil sa aj vo filmoch Princ a chuďas (1971), Nezbedná pohádka (1976), Loupežnická pohádka (1980), Krásná čarodějka (1991), Noc pastýřů (1992) či Anglické jahody (2008).

Príležitostne hrával menšie úlohy v televíznych seriáloch ako Tridsať prípadov majora Zemana, Zlá krev, Hříchy pro pátera Knoxe, Arabela se vrací a Doktor Martin. Nadaboval tiež postavičku Vilka v animovanom seriáli pre deti Včielka Maja.

ilustračné foto

Zdroj: TASR