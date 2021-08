Zdroj: YouTube.com/Reprofoto Ruptly , Facebook.com/Reprofoto Cerveaux non disponibles Francúzsky odpor na VIDEU: V jeden deň 180 protestov a 200-tisíc ľudí v uliciach! Francúzi kričali heslá ako „sloboda“ a „Macron, podaj demisiu.“ 2. august 2021 Monika Hanigovská Správy Zo zahraničia

2. august 2021 Monika Hanigovská Správy Zo zahraničia Francúzsky odpor na VIDEU: V jeden deň 180 protestov a 200-tisíc ľudí v uliciach! Francúzi kričali heslá ako „sloboda“ a „Macron, podaj demisiu.“

Naprieč Európou sa prehnali protesty proti Covid pasom a pandemickým opatreniam. Vlna rozhorčenia a odporu zasiahla aj Bratislavu, pričom naposledy to začalo poriadne vrieť v krajine galského kohúta.

Davy ľudí

O Francúzoch je známe, že je to národ protestov. Ak raz vyjdú do ulíc, je to v masách a vždy nadlho, kým nedosiahnu svoje. Občania sú schopní zablokovať letiská, ochromiť dopravu, odstaviť fungovanie krajiny.

Najnovšie tak bolo kvôli opatreniam. V sobotu (31. júla) sa v Paríži stretla časť demonštrantov s políciou. Na niekoľkých miestach protestujúci útočili na novinárov. Uviedla to agentúra AFP, ktorú cituje seznamzpravy.cz na svojom webe.

Nebolo to však jediné zhromaždenie počas dňa. „V celom Francúzsku bolo v sobotu nahlásených viac ako 180 akcií,“ informuje český portál. Ľudia vyšli do ulíc v Toulouse, Nantes, Lille, Nancy a svoj názor vyjadrili napríklad aj v Marseille, kde sa ocitlo najmenej 38-tisíc ľudí.

Zdravotníčka aj učiteľka

O slovo sa prihlásila aj 37-ročná zdravotná sestra Hager Ameurová, ktorá pre agentúru AP uviedla, že podala výpoveď, a obvinila vládu, že používa určitú formu „vydierania“.

„Myslím, že nám nesmie (vláda – poz.red.) hovoriť, čo máme robiť. A teraz sa nám zrazu hovorí, že keď sa nenecháme očkovať, je to naša vina, že sú nakazení ľudia. Myslím, že je to odporné,“ uviedla s tým, že s francúzskymi zdravotníkmi sa počas prvej vlny covidu-19 zaobchádzalo dosť zle.

Prvýkrát uliciach sa ocitla aj učiteľka Anna, ktorá svoj odpor vyjadrila v Paríži. „Vytvárame segregovanú spoločnosť a myslím si, že je neuveriteľné, že to robíme v krajine ľudských práv. Preto som vykročila do ulíc, nikdy v živote som neprotestovala.“

„Myslím, že naša sloboda je v ohrození,“ povedala učiteľka, ktorá sa vôbec prvýkrát vo svojom živote ocitla na demonštrácii.

Chce očkovať všetkých

Prezident Federácie nemocníc Francúzska (FHF) Frédéric Valletoux vyzýva na povinné očkovanie celej populácie proti infekčnej chorobe COVID-19 a nalieha na vedenie krajiny, aby k vakcinácii pristúpilo napriek odporu tábora antivaxerov a odporcov covidpasov. Informuje o tom TASR.

S výzvou prišiel Valletoux v čase, keď vo Francúzsku stúpajú počty infikovaných i hospitalizovaných s vážnym priebehom covidu, informovala v pondelok (2. augusta) televízia BFM.

Valletoux vo svojom príspevku pre nedeľník Journal du Dimanche (JDD) privítal najnovšie opatrenia vlády prezidenta Emmanuela Macrona, ale upozornil, že „majú svoje limity“.

Domnieva sa tiež, že zdravotný preukaz – tzv. covidpas – bude „fungovať krátkodobo a nebude stačiť na dosiahnutie skutočnej kolektívnej imunity“.

Ako informovala televízia BFM, počet pacientov hospitalizovaných s infekciou COVID-19, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti, stúpol vo Francúzsku uplynulú nedeľu na vyše 7500, pričom týždeň pred tým ich bolo viac ako 6800.

Zákon dostal zelenú

Na základe rýchleho šírenia nákazlivejšieho delta variantu odklepla francúzska vláda toľko diskutované Covid pasy. Zavádza povinné očkovanie pre zdravotnícky personál a nové spoločenské obmedzovanie.

Tamojší parlament schválil tento týždeň nový zákon, ktorý okrem iného rozširuje povinnosť mať zdravotný preukaz v baroch aj v reštauráciách, zároveň bude potrebné sa ním preukázať aj vo vlakoch i nemocniciach. Informuje o tom seznamzpravy.cz. Nové opatrenie vstúpi do platnosti 9. augusta.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24/TASR