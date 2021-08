Zdroj: TASR/DPA

Dobrá správa pre Slovákov: TOMUTO sa po príchode do Nemecka vyhnete!

Cestujúci zo Slovenska do Nemecka nemajú v súčasnosti povinnosť ísť po príchode do tejto krajiny do karantény. Vstup do Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého či registrovaného pobytu.