22. august 2020 Tunde Cestovanie Dobrú noc, Slováci! Vyspite sa vo vagóne, na vode či v jaskyni

Cestovateľka Janka Travelhacker odporúča niekoľko netradičných ubytovaní, ktoré sa postarajú o nezabudnuteľný zážitok, možno aj na celý život.

Leto 2020 poznačené pandémiou nového koronavírusu je ideálnym časom na spoznávanie unikátnych kútov Slovenska. Dovolenku doma si môžete naplánovať aj tak, aby boli nezabudnuteľné nielen zážitky, ale aj ubytovanie.

Cestovateľka Janka Travelhacker odporúča niekoľko netradičných ubytovaní, ktoré sa postarajú o nezabudnuteľný zážitok, možno aj na celý život. „Zážitky môžete po svete zbierať celý život a nikdy im nebude konca. Osobne by som sem zaradila aj ubytovanie. To totiž tiež vie byť poriadnou spomienkou na konkrétne miesto,“ hovorí blogerka Janka.

Noc vo vagóne

V obci Hrušov, na strednom Slovensku, môžete stráviť noc v plne zariadenom vagóniku v lone zelenej prírody. Vagón je súčasťou rodinnej farmy, na ktorej voľne pobehujú roztomilé lamy a iné zvieratká. Po prebudení si môžete na čerstvom vzduchu pochutiť na raňajkách z domácich výrobkov. Okrem pešej turistiky si tu môžete zajazdiť na koni, vyskúšať jeep safari, ochutnať domáce syry a degustovať víno. V areáli je dokonca aj bazén, čiže počas horúcich letných dní máte o zábavu postarané. Počas chladnejších dní môžete zase využiť saunu.

Na vode

Na rieke Váh v Komárne si môžete vyskúšať noc v tradičnom houseboate a užívať si nezabudnuteľné západy a východy slnka. Deň môžete stráviť na skútri, korčuliach či bicykli popri našej najdlhšej slovenskej rieke.

Komárno má pozoruhodnú históriu. Jeho územie bolo obývané od staršej doby bronzovej. Žili tu Kelti, Rimania, istý čas aj Avari. V časoch vojen s Turkami tu vzniklo opevnenie, ktoré sa postupne rozrástlo na pevnostný systém dokončený v 19. storočí. Pevnosť nebola nikdy vojensky dobytá.

V jaskyni

Kúpeľné mestečko Dudince pozná azda každý Slovák. Vedeli ste ale, že neďaleko neho môžete zažiť jedinečnú noc v jaskyni?

„Pre mňa ako milovníčku poriadneho vínka je toto ubytovanie doslova dokonalé. Po stopách predkov môžeš aj ty ochutnávať vínko a pobudnúť pri tom v pravej vínnej pivnici. Je to skvelý tip, kde sa schladiť počas horúcich letných dní a zároveň si oddýchnuť od ruchu mesta na vidieku v krásnej prírode neďaleko Dudiniec,“ píše Janka vo svojom blogu.

Na úli

Obec Uhliská ponúka jedinečný kontakt s prírodou. Uprostred zelenej lúky tu nájdete netypický hotel v tvare šesťuholníka s kapacitou dve lôžka. Ide o včelí hotel, ktorého filozofia spočíva v apiterapii. Včelie prostredie má extrémne pozitívne účinky na ľudský organizmus. Zaspávať tu budete za bzukotu včielok, dýchať budete vzduch plný peľu a propolisu, a tak sa ráno sa budete cítiť ako znovuzrodení.

Včelí hotel je postavený z prírodných materiálov, ošetrený ľanovými farbami a jeho tvar kopíruje tvar včelej bunky.

Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

V múzeu

Ako sa asi tak môže spať v múzeu? V 600-ročnom dome na slnečnej strane Banskej Štiavnice môžete zaspávať obklopení retro nábytkom a aspoň na chvíľu zabudnúť na moderný svet plný robotov a technológií.

Glamping

Máte radi stanovačku, no stále máte pocit, že tomu niečo chýba? A počuli ste už o glampingu? Pri Počúvadlianskom jazere nájdete jedinečný svojho typu na Slovensku. Je to niečo ako kemp, no okrem základného vybavenia tu nájdete aj bar, spoločenskú miestnosť, záhradu, terasu, bezplatné Wi-Fi a bezplatné súkromné parkovisko.

Zdroj: Dnes24.sk