Zdroj: pixabay.com Dovolenka sa zmenila na HOROR: Z Grécka hlásia prípady znásilnených turistiek Polícia na ostrove Kréta rieši ďalší prípad znásilnenia dovolenkárky. Dvaja muži ju sexuálne napadli priamo na pláži. 25. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

25. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Dovolenka sa zmenila na HOROR: Z Grécka hlásia prípady znásilnených turistiek Polícia na ostrove Kréta rieši ďalší prípad znásilnenia dovolenkárky. Dvaja muži ju sexuálne napadli priamo na pláži.

Grécky ostrov Kréta je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Aktuálne jej ale kazia imidž správy o znásilneniach britských turistiek. Informuje o tom denník The Sun.

Priamo na pláži

Verejnosť šokoval prípad len 18-ročnej Angličanky, ktorá utrpela na dovolenke poriadnu traumu. Žena relaxovala na lehátku na pláži, keď ju sexuálne napadli dvaja muži. Udalosť sa odohrala v meste Rethymno, ktoré sa nachádza sa približne 80 km západne od hlavného mesta Iraklia.

Znásilnenie turistka nahlásila miestnej polícii na druhý deň ráno.

„Kriminalisti okamžite začali vyšetrovanie a identifikovali dvoch podozrivých. Podľa miestnych médií boli zatknutí dvaja mladí muži pakistanského pôvodu vo veku 26 a 23 rokov,“ uvádza portál. Mladíci sa majú čoskoro postaviť pred súd.

Útok taxikára

Znepokojujúce je, že nejde o prvý prípad znásilnenia na ostrove v tejto dovolenkovej sezóne. Pred časom prebehla médiami správa o inej Britke, ktorú znásilnil vodič taxi služby. 43-ročná žena podľa The Sun nasadla do auta pred podnikom a požiadala o odvoz do hotela, v ktorom bola ubytovaná.

Taxikár ju však neposlúchol a namiesto do ubytovania ju odviezol na odľahlé miesto, kde ju prinútil k sexu. Stalo sa tak ešte koncom mája v letovisku Hersonissos.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk