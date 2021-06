DOVOLENKÁRI, tešte sa! Od polnoci sa k "slovenskému" moru dostanete bez problémov

Správa, na ktorú čakali všetci dovolenkári. Teda, aspoň tí, ktorí majú namierené do Chorvátska. Slovensko totiž bude zaradené do zelenej farby, čo uľahčí vstup do krajiny.