17. jún 2021 Zo Slovenska Primátorka z východoslovenského mesta o vzácnej návšteve: PÁPEŽ má prísť v TOMTO termíne! Príde hlava cirkvi? V súvislosti s príchodom pápeža na Slovensko sa začali objavovať špekulácie. Nie je vylúčené, že keď sa tak stane, navštívi aj tento kút našej krajiny.

Príchod pápeža Františka na Slovensko iniciovala pozvaním počas decembrovej návštevy Vatikánu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

To, že má v úmysle pozvanie prijať a navštíviť našu krajinu oznámil jej kancelárii na začiatku marca.

Pápež by mohol po Bratislave navštíviť i Košice a Prešov. Aj Luník IX.

V tejto súvislosti sa postupom času začali objavovať špekulácie, že pápež by sa mohol pozrieť aj na východné Slovensko do Košíc, či do Prešova.

Primátorka: V septembri

Nádej tejto správe dodala najmä prešovská primátorka Andrea Turčanová, ktorá na nedávnom slávnostnom zastupiteľstve v Prešove vyšla s hotovou informáciou.

„Chcela by som oznámiť radostnú zvesť, že práve v čase, keď sme symbolicky odovzdali cenu in memoriam pápežovi Jánovi Pavlovi II., sme sa dozvedeli, že 14. septembra budeme môcť privítať hlavu katolíckej cirkvi pápeža Františka priamo v našom meste,“ uviedla počas svojho príhovoru.

Či teda v Prešove naozaj budeme môcť privítať vzácnu návštevu sme zisťovali u hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru.

Bez detailov

„Oficiálne potvrdenie v tejto chvíli nemáme, a teda nie sú k dispozícii ani detaily a bližšie okolnosti avizovanej návštevy Svätého Otca,“ uviedol Kramara pre Prešov Dnes 24. Na definitívu si tak budeme musieť počkať. Faktom však je, že Prešov už pápeža raz privítal, Ján Pavol II. do metropoly Šariša zavítal v roku 1995.

