Zdroj: TASR To je prekvapenie! Sú Fico a Pellegrini tajne zaočkovaní? Poslanci OĽaNO apelujú na opozičných lídrov, aby vyzvali svojich voličov na očkovanie. Juraj Krúpa vyhlásil, že Fico s Pellegrini už majú vakcínu v tele. 18. jún 2021 MI Politika

Koaliční poslanci vyzývajú opozičné strany, aby sa správali zodpovedne a motivovali svojich voličov nechať sa zaočkovať. V opačnom prípade môže Slovensko už čoskoro zažiť poriadne ťažkú tretiu vlnu pandémie spojenú s ďalším lockdownom.

Tajná vakcína

Poslanci OĽaNO sa postavili v piatok pred televízne kamery a spoločne vyzvali opozíciu, aby im pomohla v očkovacej kampani. Aj im však musí byť jasné, že takéto výzvy zrejme nepadnú na úrodnú pôdu, pretože opozičná línia nie je vakcinácii naklonená.

„Nebudem súčasťou reklamnej kampane farmafiriem vo svete,” vyhlásil Robert Fico s tým, že zaočkovať sa nedá. Pridal sa k nemu aj Peter Pellegrini, hoci miernejšie.

„Počkám si, aký bude ďalší vývoj. Ak sa situácia bude zhoršovať, môžem svoj postoj prehodnotiť. Ale odporúčam každému, kto je rizikový, aby sa očkovať dal,“ vyhlásil líder Hlasu. Dodal, že chce počkať, kým vedci vyvinú vakcínu účinnú proti všetkým variantom koronavírusu.

Poslanci OĽaNO opozičných lídrov za takýto postoj tvrdo kritizujú. Tvrdia, že z princípu kritizujú všetko v súvislosti s pandémiou. Podľa Juraja Krúpu najprv opozícia spochybňovala aj samotnú existenciu koronavírusu, potom nosenie rúšok, pandemické opatrenia, testovanie a teraz aj očkovanie. V skutočnosti sa vraj len pretvarujú.

„Osobne si myslím, že Fico aj Pellegrini už sú tajne zaočkovaní a len to na vás hrajú, že nie sú,“ vyhlásil poslanec Krúpa.

Novinári sa ho ihneď spýtali, odkiaľ má takéto prekvapivé informácie. „Sú to falošní farizeji, ktorí vodu kážu a víno pijú. Mám rôzne informácie, ktoré vám tu nebudem hovoriť, ale čo som povedal, to platí,“ odpovedal poslanec OĽaNO.

Fašistické myšlienky

Podľa poslanca OĽaNO Konštantína Čikovského by ľudia mali prekuknúť skutočné motívy konania opozície. Ich cieľom nemá byť dobro a zdravie ľudí, ale čo najhoršia situácia na Slovensku a kolabujúce nemocnice. V takom prípade sa budú môcť postaviť pred kamery a vyhlásiť, že vláda situáciu nezvláda a treba ju vymeniť.

Dráždivo zapôsobila aj veta Petra Pellegriniho. Vyhlásil, že on sa korony nebojí, pretože ju už prekonal a verí, že jeho telo to zvládne opäť. Podľa poslanca Krúpu je to nechutná myšlienka prirodzenej selekcie.

„To je fašistická myšlienka – prežije len silný jedinec a kto nie, má smolu. To potom ani deti nemusíme očkovať proti detskej obrne, veď niektoré prežijú, niektoré nie… toto je zákernosť a komunistické myslenie,“ uviedol J. Krúpa.

Jediná ochrana pred nákazou

Lekári, ktorí sa počas druhej vlny starali o covidových pacientov potvrdzovali, že mali v kritickom stave množstvo mladých a silných ľudí, ktorí si tiež mysleli, že ich covid neskolí. Vírus je však nepredvídateľný a jeho následky ešte viac. Ak budú nemocnice na jeseň opäť preplnené ľuďmi, ktorí si mysleli, že to zvládnu aj bez očkovania, opäť budú chýbať miesta pre rizikových pacientov a iné vážne diagnózy.

„Dúfam, že ľudia sú dostatočne rozumní a chápu, že očkovanie je jediná ochrana pred nákazou a tým, aby neskončili v nemocnici,“ dodal poslanec OĽaNO.

