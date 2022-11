Zdroj: Facebook.com/Michal Djordjevič Šokujúce VIDEO opitého poslanca: Obťažoval ženu, rozkopal kôš a vymočil sa na verejnosti! Mestský poslanec Košíc Michal Djordjevič si poriadne zavaril videom medializovaným na sociálnych sieťach. 1. november 2022 ELA Správy Zo Slovenska

Michal Djordjevič (39) je Košičanom dobre známy. V komunálnej politike je od roku 2014, kedy bol zvolený za poslanca mestskej časti Košice-Staré Mesto a od roku 2018 je aj mestským poslancom.

Opitý na mol

Uplynulý víkend v komunálnych voľbách skončil druhý v kandidatúre na miesto starostu Mestskej časti Košice-Staré Mesto. Prekrúžkoval sa aj do mestského zastupiteľstva. Či zapíjal radosť z volieb, nevedno.

Dva dni po nich sa staronový poslanec v podguráženom stave motal nočnými ulicami Košíc. V stave opitosti stihol rozkopať kôš, obťažovať ženu a vyprázdniť močový mechúr: priamo na verejnosti. A to pred voľbami sľuboval v meste bezpečnosť a čistou.

Z jeho vyčíňania, a nie zrovna ideálneho správania poslanca, ho usvedčuje video, ktoré koluje na sociálnej sieti.

Je na ňom vidieť, ako má poslanec riadne pod parou a tackavo prechádza po Kováčskej ulici smerom na Mlynskú. Keď prechádza okolo jedného z podnikov, končí na zemi kovový popolník. Motkajúc sa vybočil z chodníka smerom k ceste, kde sa mu prudko vyhlo okoloidúce auto.

Problémy má dlhšie

Djordjevič si zbytočne vyrobil hanbu, spôsobil pohoršenie a teraz má poťahovačky s políciou. „Vezie sa to s ním už dlhšie. Spal v parku a mal som z neho desivý pocit. Venčil som psa a ľudia ma upozornili, že poslanec na ulici vyvádza. Incident mal už v bare, odkiaľ ho musela vyviesť SBS-ka, pričom nedokázal ani sám stáť na rovných. Potom rozkopal kôš, obťažoval ženu a na konci močil pred obchodom. Strašné! Zavolal som naňho aj policajtov a určite podám trestné oznámenie,“ povedal pre Čas.sk staronový starosta Stého mesta Igor Petrovčik, podľa ktorého previnilec totálne zdegradoval pozíciu poslanca a jeho správaním sa bude musieť zaoberať etická komisia.

Ako dodal, dúfa, že sám odstúpi a nebude ho k tomu treba vyzývať. Nový Čas oslovil aj Djordjeviča. „Bol som to ja, opil som sa. Bol som v strese, v lete odo mňa odišla partnerka a tiež som len človek. Čo sú to však za ľudia, ktorí ma natáčali namiesto toho, aby zavolali taxík a naložili ma do auta? Za svoje konanie sa ospravedlňujem,“ reagoval poslanec.

Som len človek

„Som len človek, ktorý potreboval vypustiť ventil… vedeli to ľudia z môjho blízkeho okolia, že sa mi v súkromnom živote skomplikovali veci, čo sa týka partnerského vzťahu. Ale taký je život… netreba to rozmazávať, lebo je to môj súkromný život. Takisto si myslím, že keď nevykonávam funkciu poslanca na mestskom zastupiteľstve, mám právo sa odľahčiť spoločensky. Samozrejme, je absolútne neadekvátne, aby sa mestský poslanec tackal. Nie je to vhodné a nie je to v poriadku. Áno, urobil som chybu, mrzí ma to,“ povedal okrem iného Djordjevič vo svojom videu. Vyjadril sa aj k tomu, či sa vzdá poslaneckého mandátu. „Nie, nevidím žiadny dôvod, neporušil som žiadny zákon,“ doplnil Djordjevič.

Skončil na chodníku, objímajúc cestovnú tašku

Michal Djordjevič sa podobným excesom už raz predviedol. Pred dvoma rokmi v lete spravil hanbu na celé mesto. Košičania ho odfotili v nezávideniahodnej situácii. Objavil sa na fotografii, ktorá ho zachytáva, ako leží na chodníku, pod sebou má cestovnú tašku a v ruke drží mobilný telefón. Keďže sa nehýbal, bola mu privolaná záchranka.

Len mesiacom predtým ale uniklo na verejnosť video muža, ktorý močí na parkovisku v centre mesta v skorých ranných hodinách. Svedok situácie oslovuje osobu na videu prezývkou „Džordžo“, čo má byť práve prezývka poslanca.

Podľa neho nespôsobil jeho pád na chodník alkohol, ale snaha schudnúť. „V snahe znížiť telesnú hmotnosť už dlhší čas intenzívne cvičím, behám a držím diétu. Pred týždňom som bol pískať futbalový zápas v okrese Michalovce. Celý deň som jedol málo a nestihol som ani obedovať,“ povedal Djordjevič. Pri návrate domov sa mu mala zatočiť hlava, potkol sa a spadol, vysvetlil vtedy svoju verziu pre Korzár.

