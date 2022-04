Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Existuje šanca, že v máji zasiahne Zem obrovský asteroid. Čo by náraz mohol spôsobiť? Asteroid nesie pomenovanie JF1 a NASA predpokladá, že vesmírna skala má priemer okolo 128 metrov, čo je približne veľkosť egyptskej pyramídy v Gíze. 13. apríl 2022 ELA Rôzne

13. apríl 2022 ELA Rôzne Existuje šanca, že v máji zasiahne Zem obrovský asteroid. Čo by náraz mohol spôsobiť? Asteroid nesie pomenovanie JF1 a NASA predpokladá, že vesmírna skala má priemer okolo 128 metrov, čo je približne veľkosť egyptskej pyramídy v Gíze.

Americká vesmírna agentúra uviedla, že ak bude asteroid pokračovať na svojej súčasnej trajektórii, mohla by udrieť silou, ktorá by pre našu planétu mala ničivé následky, píše iMeteo.sk.

K zrážke by podľa výpočtov mohlo dôjsť 6. mája 2022. Šanca na kolíziu je však malá a podľa NASA predstavuje 0,026 %, čo je 1 ku 3800. Šanca, že asteroid nakoniec našu Zem nezasiahne, je viac ako 99 %, takže nie je dôvod na paniku.

Čo by náraz mohol spôsobiť?

Šanca na zrážku je naozaj veľmi malá a s najväčšou pravdepodobnosťou k nemu vôbec nedôjde. Vedci zároveň uviedli, čo hrozí, ak by sa tento čierny scenár, nedajbože, naplnil.

Dopad asteroidu tejto veľkosti by spôsobil, že pri kolízii by sa uvoľnilo15-krát viac energie ako pri atómovej bombe zhodenej na Hirošimu v roku 1945, ktorá uvoľnila energiu ekvivalentnú približne 15 kilotonám TNT.

Vedci tvrdia, že ak by asteroid JF1 zasiahol obývanú oblasť, okamžite by bolo celé mesto zničené, čo by potenciálne spôsobilo milióny úmrtí v priebehu chvíľky.

Ak by napríklad asteroid dopadol v najvzdialenejšej časti Tichého oceánu, spôsobilo by to ničivé cunami a tzv. nukleárnu zimu, ktorá by mohla vážne ovplyvniť život na Zemi.

NASA bude tento asteroid veľmi pozorne sledovať, vyhodnocovať jeho dráhu a včas informovať.

Zdroj: iMeteo.sk