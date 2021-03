Zdroj: www.pixabay.com Expert je znepokojený: Nový variant koronavírusu zrejme nereaguje na VAKCÍNY! Na svet je s najväčšou pravdepodobnosťou ďalší druh COVID-18! Americká vláda berie veľmi vážne mutáciu koronavírusu, ktorá sa rozširuje v New Yorku. 2. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia

2. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Expert je znepokojený: Nový variant koronavírusu zrejme nereaguje na VAKCÍNY! Na svet je s najväčšou pravdepodobnosťou ďalší druh COVID-18! Americká vláda berie veľmi vážne mutáciu koronavírusu, ktorá sa rozširuje v New Yorku.

Povedal to renomovaný americký imunológ Anthony Fauci. New York patril vlani k najpostihnutejším mestám prvej vlny pandémie. Húkanie sanitiek na takmer opustených uliciach sa ako spomienka natrvalo vrylo do myslí mnohých jeho obyvateľov.

Už sa rozširuje?

Fauci na brífingu o koronavíruse v Bielom dome v pondelok povedal, že newyorský variant bol prvýkrát identifikovaný v manhattanskej časti Washington Heights na hornom konci ostrova. Variant však už zaznamenali vo „viacerých“ obvodoch mesta, dodal popredný vládny expert na infekčné choroby.

Fauci tiež vyjadril znepokojenie nad tým, že newyorská mutácia zrejme nereaguje na liečbu protilátkami podávanými infikovaným pacientom.

Existujú určité dôkazy, že by mohol byť schopný uniknúť protilátkam, ktoré generujú vakcíny.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

2 jaš tth

Zdroj: TASR