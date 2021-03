Zdroj: TASR/AP Myslíte si, že koronavírus bude do konca roka FUČ? Odborník má na to jasný NÁZOR! Riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan tvrdí, že je nerealistické myslieť si, že pandémia koronavírusu skončí do konca roka. 1. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Dodal, že účinné vakcíny môžu aspoň pomôcť zastaviť počet hospitalizácií a úmrtí.

Zvládneme to?

Svet by sa mal podľa jeho slov zamerať na jediný cieľ, ktorým je čo najviac znížiť počet prípadov nakazených, a zabrániť tak vzniku nových variantov.*** „Ak budeme konať múdro, môže sa nám podariť zastaviť hospitalizácie a úmrtia a túto tragédiu spojenú s pandémiou,“*** povedal Ryan na tlačovom brífingu.

„Ak budú mať vakcíny vplyv nielen na úmrtia a hospitalizácie, ale aj značný dosah na dynamiku a riziko šírenia nákazy, potom verím tomu, že sa posunieme smerom k zvládnutiu tejto pandémie,“ vyhlásil.

Naberá na sile

Vírus však neprestáva naberať na sile, dodal expert WHO s tým, že počet novoinfikovaných v celosvetovom meradle sa tento týždeň po siedmich týždňoch klesania opäť začal zvyšovať. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus apeloval na to, aby sa v každej krajine sveta počas prvých 100 dní roku 2021 začalo s očkovaním zdravotníkov. Privítal spustenie vakcinačnej kampane v rámci iniciatívy COVAX v Ghane a na Pobreží Slonoviny.

„Je povzbudivé vidieť, že sa spúšťa očkovanie zdravotníckych pracovníkov v nízkopríjmových krajinách, no je poľutovaniahodné, že k tomu dochádza takmer tri mesiace po tom, čo sa očkovanie začalo v niektorých z bohatších štátov,“ citovala šéfa WHO agentúra AFP.

Kritika očkovania

Kritizoval tiež postup štátov, ktoré pri očkovaní uprednostňujú mladších a zdravších dospelých s nižším rizikom vo svojej vlastnej populácii pred zdravotníkmi a staršími ľuďmi v iných častiach sveta. „Krajiny proti sebe nepretekajú. Toto sú spoločné preteky proti vírusu. Nežiadame od krajín, aby vystavili riziku svojich vlastných ľudí. Všetky krajiny vyzývame, aby boli súčasťou globálneho úsilia s cieľom zastaviť vírus všade (na svete),“ dodal.

