1. marec 2021 Zo Slovenska Sputnik ledva pristál, už je PEKLO v koalícii: Za ľudí opúšťa kvôli tomu poslanec Okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V sú dôvodom odchodu jedného z koaličných poslancov. Matovič však zožal kritiku aj od ministra zahraničných vecí.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Oznámil to na sociálnej sieti.

Odchod kvôli vakcíne

Dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V.

Valášek tvrdí, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa namiesto vyvodenia zodpovednosti a nápravy v boji proti pandémii „uprel na zháňanie neoverenej ruskej vakcíny“.

Kritika od Korčoka

Účasť premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pri prílete ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko nepovažuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) za vhodnú. Minister to uviedol na sociálnej sieti.

„Ani mňa, ani nikoho z vlády totiž nenapadlo vítať vakcíny, ktoré k nám prišli z iných štátov. Mohli sme byť pri americkej, nemeckej či britsko-švédskej, ale neurobili sme to, lebo to nedáva zmysel,“ mieni Korčok. Pripomenul, že nejde o pôvod vakcíny, ale o to, či je v Európskej únii riadne registrovaná.

„Sputnik V stále o registráciu ani nepožiadal a preto takáto politická pozornosť práve tejto neregistrovanej vakcíne nie je namieste,“ dodal šéf diplomacie.

S výhradami aj SaS

Strana SaS by privítala, keby bola vakcína Sputnik V pred očkovaním obyvateľov Slovenska schválená buď Európskou liekovou agentúrou (EMA) alebo by získala kladné hodnotenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

„Je na slobodnom rozhodnutí ľudí, či sa ňou dajú zaočkovať. Zarážajúci je však spôsob, akým sem bola vakcína dopravená,“ dodal Šprlák.

Čo na to opozícia?

Opozičná strana Smer-SD dodávku ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko privítala. Pri ochrane zdravia a životov nemožno hrať akékoľvek geopolitické hry. V stanovisku to uviedol Ján Mažgút, hovorca strany.

„Je správne, že tí ľudia, ktorí sa chcú dať dobrovoľne zaočkovať, budú mať možnosť výberu vakcíny. Smer-SD je presvedčený, že opakovaným nátlakom prispel k dnešnej dodávke Sputnika V a ďakuje ruskej strane za pružnosť,“ spresnil Mažgút. Pripomenul, že strana od začiatku podporovala nákup vakcíny.

„V situácii, keď Európska únia nebola schopná zabezpečiť dostatok certifikovaných vakcín pre jednotlivé členské štáty a nechala to na pleciach jednotlivých národov, musíme aj my siahnuť po takýchto núdzových riešeniach, samozrejme pri zabezpečení absolútnej dobrovoľnosti všetkých, ktorí sa dajú touto vakcínou zaočkovať,“ uviedol poslanec parlamentu a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.

Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS), podobne ako Smer-SD, víta krok vlády zabezpečiť pre krajinu očkovaciu látku Sputnik V. TASR o tom informovala Zuzana Škopcová, hovorkyňa SNS.

Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval v pondelok z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.

