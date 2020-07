26. júl 2020 Tunde Magazín Experti prišli s prekvapivým zistením: Psy sa boja rúšok! Prečo je to tak?

Tušili ste, ako vplýva nosenie rúšok na vašich štvornohých miláčikov? Keď vidia ľudí s rúškami na tvári, sú vraj zmätení a znepokojení.

Rúška na tvárach cudzích ľudí môžu na psíkov pôsobiť stresujúco a zmätočne. Keďže má človek prekrytú polovicu tváre, psík z nej nedokáže vyčítať žiadnu emóciu. Upozorňuje na to The Telegraph.

Hrôzostrašné rúška

Rúška sa počas pandémie nového koronavírusu stali novým prírastkom v našich šatníkoch. Máme sa nimi navzájom chrániť pred nákazou ochorenia Covid-19. Zvykalo sa nám ťažko, no v porovnaní s najlepším priateľom človeka – psom, sa nemáme na čo sťažovať. Psíkov môžu rúška údajne desiť.

Upozornila na to charitatívna organizácia Dog Trust. „Pridaním tvárových masiek by sa naši psí miláčikovia mohli cítiť zmätení a znepokojení, pretože nedokážu čítať ľudské výrazy tváre a môžu mať problém zreteľne počuť povely,“ uviedla pre The Telegraph doktorka Jenna Kiddie, odborníčka na správanie zvierat.

Čo robiť?

Každý psičkár si svojho psíka dobre pozná. Sú psíkovia, ktorých vydesí aj ujo v klobúku či s palicou v ruke. Sú aj takí, ktorí si ho ani nevšimnú a nerušene sa venujú tomu, kvôli čomu sú na prechádzke. Ak máte doma „strachoputka“, počas venčenia sa teda radšej vyhýbajte miestam s vysokou koncentráciou ľudí s rúškami.

Podľa odborníkov by mali majitelia psíkov obzvlášť zvážiť cestu s chlpáčom v prostriedkoch hromadnej dopravy. Práve v autobusoch a električkách je najvyššia koncentrácia ľudí s rúškami. Čím viac rúšok, tým väčší stres pre psíka.

Počas prechádzok so psíkom sa tiež vyhýbajte nákupným centrám či okoliu obchodov. Na nákupy choďte radšej bez chlpáča, rozhodne ho nepriväzujte k stojanu o bicykel pred obchodom. Nechcete ho predsa zbytočne stresovať, však nie?

Zdroj: Dnes24.sk