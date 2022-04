Fico k „monster procesu“: Je neuveriteľný a šialený! Veď ja môžem rok sedieť

Opozícia sa zhodla, že nemá zmysel sa zúčastňovať na politickom procese, ktorý je nezmyselný a šialený. V súvislosti so zasadnutím Mandátového a imunitného výboru Národnej rady (NR) SR to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico.

Výbor sa v stredu zaoberal žiadosťou prokuratúry na vzatie Fica do väzby. Rokovanie v poobedňajších hodinách prerušili. Pokračovať má v stredu večer po schôdzi NR SR.

„Opozícia je toho názoru, že nemá žiadny zmysel sa zúčastňovať na tomto politickom procese, ktorý je neuveriteľný a šialený,“ povedal Fico k zasadnutiu výboru. „Celá opozícia sa zhodla na názore, že nemienime podporovať tento monster proces,“ povedal Fico, ktorého pred výborom zastupujú jeho advokáti.

Za konaním vlády vidí Fico likvidáciu opozície. To je podľa neho dlhodobý cieľ a vláda v ňom chce pokračovať až do najbližších parlamentných volieb. Koalícia tiež podľa neho koná takéto kroky, pretože chce prekryť neschopnosť vlády reagovať na „najakútnejšie veci, ktoré sa na Slovensku dejú, a tiež prekryť šialenstvá, ktoré robí vláda v zahraničnej politike“.

„Moje obvinenie je paškvil,“ uviedol Fico na tlačovke k svojmu obvineniu. Poslanec povedal, že si na neho „vymysleli“ uznesenie a podali naňho obvinenie.

„Samozrejme, že to je nepríjemné. Teraz sa tu nehrám na geroja, že mi to je jedno, že tam (vo väzbe, pozn. red.) pôjdem so zubnou kefkou a budem si z toho robiť srandu. Veď ja tam môžem rok sedieť,“ povedal.