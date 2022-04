Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ficovi horí pod zadkom: Do parlamentu dorazila žiadosť o väzobné stíhanie poslanca Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Fico považuje vznesené obvinenie za politickú pomstu. 22. apríl 2022 Zo Slovenska Politika

22. apríl 2022 Zo Slovenska Politika Ficovi horí pod zadkom: Do parlamentu dorazila žiadosť o väzobné stíhanie poslanca Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Fico považuje vznesené obvinenie za politickú pomstu.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiada Národnú radu (NR) SR o súhlas so vzatím poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

ÚŠP žiada o súhlas

„Úrad špeciálnej prokuratúry podal dňa 22. apríla 2022 Národnej rade SR žiadosť o vyslovenie súhlasu so vzatím do väzby poslanca Národnej rady SR Roberta Fica,“ uviedol Ladislav Masár, poverený zástupca špeciálneho prokurátora.

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Kaliňáka aj zadržali, o jeho väzbe začal súd rozhodovať v piatok popoludní.

Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Fico považuje vznesené obvinenie za politickú pomstu a pokus zlikvidovať predsedu najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany.

Zatiaľ nie je známe, kedy bude parlament rozhodovať o žiadosti.

Zdroj: TASR