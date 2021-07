Zdroj: Facebook.com/SMER - SD Fico: Očkovaný človek môže mať na sebe 10 "kovidov" a prejsť hranicu bez kontroly Diskriminácia nezaočkovaných, deštrukcia právneho štátu a likvidácia domáceho cestovného ruchu. Aj k týmto témach sa dnes vyjadril predseda Smeru-SD Robert Fico. Dnes o 15:14 ELA Politika

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko, a deštrukcia právneho štátu boli témami stretnutia predsedu strany Smer-SD Roberta Fica so Stálym zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku. Fico o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Smer-SD podal pre vyhlášku o režime na hraniciach podnet na Ústavný súd (ÚS) SR. Fico ÚS žiada, aby pozastavil platnosť vyhlášky dovtedy, kým nerozhodne, či je vyhláška v súlade s ústavou alebo nie.

„Rovnako žiadame, aby bola označená ako protiústavná, lebo je diskriminačná,“ poznamenal Fico.

Strana podáva aj podanie na právny servis na Európsku komisiu. Podaním chce ukázať, že vyhláška je v „príkrom rozpore“ s nariadením Európskej rady.

Nariadenie hovorí, že štáty musia zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, zacitoval Fico.

„Nemôžete byť diskriminovaní ani priamo, ani nepriamo, ak ste sa rozhodli, že sa zaočkovať nedáte,“ skonštatoval na základe nariadenia.

Aktualizované 15:15 Spochybňovanie pozitívnych účinkov očkovania proti ochoreniu COVID-19 zo strany bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je poľutovaniahodné a neospravedlniteľné. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) Ľubica Janíková.

„Je to bezohľadné hazardovanie s ľudskými životmi s cieľom vytĺkania politického kapitálu. Predseda strany Smer-SD sa tak dostáva na úroveň tých, ktorí nahlásia falošný poplach v nákupnom stredisku a potom sa tešia, aký chaos spôsobili,“ uviedla.

Robert Fico kritizoval aj aktuálne nové protipandemické opatrenia. Opäť spochybnil účinnosť očkovania s tým, že očkované osoby môžu ďalej prenášať covid a po očkovaní môžu aj zomrieť.

„Zaočkovanie je dobré tak na to, že môžete mať miernejší priebeh choroby. Alebo aj zomriete. Prečo tej verejnosti nepoviete, že zaočkovaný človek môže ochorieť na covid opakovane, a že môže prenášať covi?,“ argumentoval Fico.

Za nezmysel označil, že zdravý človek prichádzajúci na Slovensko musí 14 dní sedieť doma v karanténe, a človek, ktorý je zaočkovaný a bol hocikde na svete, môže „mať na sebe desať kovidov a prejsť hranicu bez kontroly.“

„Už nerobme tiež z tých ľudí, že sú idioti,“ uviedol expremiér.

Opozičný Smer-SD nesúhlasí s tým, aby si ľudia platili za PCR či antigénové testy. Systém by mal byť férový. Ľudia by mali mať možnosť výberu testu a testovanie na ochorenie COVID-19 by malo byť cenovo dostupnejšie.

Smer-SD bude v parlamente navrhovať bezplatné testovanie aspoň antigénovými testami. To, že sa koalícia mala dohodnúť na preplácaní PCR testov deviatimi eurami a antigénových testov troma eurami, označil Fico za výsmech ľuďom.

Vláda podľa neho nielenže kradla, ale za peniaze ľudí nakúpila testy, ktoré sú momentálne v miliónoch na skladoch. „Teraz bude chcieť, aby to ľudia zaplatili druhýkrát a mohla na tom znova niečo ukradnúť,“ povedal Fico.

Dodal, že ak niekoho vláda núti testovať sa napriek tomu, že je človek zdravý, nemôže od neho žiadať, aby si za to platil. „Preto to považujeme za diskriminačné,“ podotkol predseda Smeru-SD.

Poukázal tiež na to, že pri nákupe antigénových testov Úrad pre verejné obstarávanie skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. „Celé testy bol jeden veľký lup. Na tom strašne zarobili,“ poznamenal.

V súvislosti s vyhláškou Fico poukázal na úpadok cestovného ruchu. Podľa neho viacerí cestujúci na Slovensku zrušili svoju dovolenku pre povinnú karanténu.

„Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby sa spamätala, preboha. Ja neviem, čo ešte viac potrebuje vláda vidieť ako prázdne hotely, prázdne reštaurácie, prázdne kempy. Je to smrteľný úder slovenskému cestovnému ruchu,“ uviedol Fico. Vládu vyzval, aby zrušila nezmyselnú karanténu.

Fico tvrdí, že stálemu zastúpeniu EK poskytol relevantné informácie o deštrukcii právneho štátu, konkrétne, ako orgány činné v trestnom konaní nakladajú s udavačmi.

Verí, že v súvislosti s tým, čo povedal, sa urýchlene stretne s podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. „Čakám na definitívny dátum stretnutia, kde budeme môcť hovoriť do väčších detailov,“ podotkol.