Zdroj: TASR/Jakub Kotian Fico si nedal servítku pred ústa: Hegera s Matovičom označil za BABRÁKOV! Opozičný Smer-SD nesúhlasí so zvyšovaním deficitu v štátnom rozpočte, hovorí o rozvrate verejných financií. A to nie je všetko. Líder Robert Fico si zobral do parády koalíciu! 19. máj 2021 han Politika

19. máj 2021 han Politika Fico si nedal servítku pred ústa: Hegera s Matovičom označil za BABRÁKOV! Opozičný Smer-SD nesúhlasí so zvyšovaním deficitu v štátnom rozpočte, hovorí o rozvrate verejných financií. A to nie je všetko. Líder Robert Fico si zobral do parády koalíciu!

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pri zmenách v oblasti kolúznej väzby v pléne Národnej rady (NR) SR podporí návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina), považuje ho za dobrý základ diskusie. Skonštatoval to predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

V súvislosti s prerušením májovej schôdze parlamentu hovorí o ďalších konfliktoch v koalícii. Zároveň kritizoval vedenie Ministerstva vnútra (MV) SR aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) za to, že neskoro reagovali na aktuálnu situáciu s povodňami.

Slová Fica

„Môžem garantovať, že poslanci strany Smer-SD sa zúčastnia schôdze, ktorá bude v stredu (26. 5.) budúci týždeň. Pokiaľ ide o návrh štátneho rozpočtu, principiálne odmietame takéto šafárenie, takýto rozvrat verejných financií, ktorý vôbec nemusí nastať. Je to výsledok neschopnosti. V prípade kolúznej väzby podporíme návrh, ak sa o ňom vôbec bude hlasovať, z dielne Sme rodina, pretože je dobrým základom pre diskusiu,“ uviedol Fico.

Smer-SD podľa Ficových slov nevidí dôvod na zvýšenie verejného dlhu na zhruba 65 percent. Pripomenul, že deficit v rozpočte sa zvyšoval už minulý rok, preto nechápe, prečo by sa tak malo udiať znova.

Exministra financií a premiéra Eduarda Hegera i súčasného ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) označil za babrákov.

Matovič navyše podľa neho nemá zmysel pre zodpovednosť. Preto sa nečuduje, že jeho návrh na zmeny v rozpočte vyvoláva napätie v samotnej koalícii.

Za zdroj napätia v koalícii označil aj konflikt pri novelizácii trestného poriadku, najmä medzi stranou Za ľudí a Sme rodina. Myslí si, že viacerí členovia koalície už oľutovali, že ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) neodvolali z funkcie, pretože je podľa neho čím ďalej drzejšia.

Reakcia na záplavy

Neschopnosť a nepripravenosť koalície podľa neho podčiarkujú aj ďalšie okolnosti, napríklad neskorá reakcia vlády na záplavy v dotknutých oblastiach Slovenska. „Majú toľko starostí sami so sebou, konflikty a konflikty, plus je tu riadna podriadenosť Hegera Matovičovi, že to všetko znefunkčňuje fungovanie vlády,“ namieta šéf Smeru-SD. Kritizuje, že premiér Heger sa na miesto vydal až po kritike na sociálnych sieťach.

Tvrdí, že keď sa niečo podobné stalo v minulosti za vlád Smeru-SD, okamžite šiel na miesto tím z ministerstva vnútra, ktorý pomáhal organizovať záchranné práce.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR