6 Galéria Facebook.com/zomriofficial Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 Kauza Mačiakov šampón valcuje internet: Videli ste TIETO vtipy na adresu Matoviča? FOTO Igor Matovič spôsobil znovu raz rozruch na Slovensku. Ako inak, aj teraz za to môže jeho status na sociálnej sieti. Z toho ako si pomýlil šampón svojho kocúra, sa stal dnes hit! 18. máj 2021 han Magazín

18. máj 2021 han Magazín Kauza Mačiakov šampón valcuje internet: Videli ste TIETO vtipy na adresu Matoviča? FOTO Igor Matovič spôsobil znovu raz rozruch na Slovensku. Ako inak, aj teraz za to môže jeho status na sociálnej sieti. Z toho ako si pomýlil šampón svojho kocúra, sa stal dnes hit!

Bývalý premiér je na Facebooku ako doma, čo potvrdzuje príspevkami od výmyslu sveta. Dnes ráno zaskočil vtipným statusom, v ktorom všetkým prezradil niečo z kúpeľne.

Začať deň v koži kocúra

Tak znel názov statusu ministra financií, v ktorom opísal príhodu z rána, keď si poplietol šampón s mačacím. „Vlastný šampón ma nebaví, tak som hodil ľavým očkom na ten nový červený. Penil ako divý a fajnovo voňal. Keď som si penu zmýval prúdom vody, zrazu sa na mňa z obalu šampónu usmievala krásna mačička. Nevedomky som sa umyl šampónom nášho Mačiaka,“ napísal líder OĽANO.

Samozrejme, netrvalo dlho a z tohto incidentu z raňajšej očisty sa stal hit internetu. Reagovali na to nielen bežní ľudia, či tradičné satirické stránky, ale aj poslanci a politici. „Nám s Jarom nič podobné nehrozí,“ napísal na Facebook napríklad Gábor Grendel, čím narážal na kauzu šampón a svojho kolegu, ministra obrany Jaroslava Naďa. Obaja totiž nedisponujú toľkými vlasmi ako Matovič.

Prevaha Zomri

Ako inak, najviac príspevkov s vtipnými fotkami vydali na facebookovej stránke Zomri. Tam ľudia pridávali upravené snímky, ktoré zábavnou formou narážali na Matoviča a jeho umývanie hlavy šampónom pre mačky.

Skvelou paródiou na reklamu však zaujal aj obľúbený obchod s chovateľskými potrebami. „Kocúra Igora už nebaví starý šampón? Z našej ponuky si určite vyberie,“ stojí napísané v obrázku s mačkou na sociálnej sieti.

Pridal statusy

Samozrejme, po úspechu príhody sa Igor Matovič neštítil a na svoj Facebook zavesil aj prerobenú fotku, na ktorej je on ako „kocúr“. Práve túto snímku pustila „do obehu“ satirická stránka zomri.sk.

Neskôr ešte pripojil ďalší príspevok, v ktorom si zobral „na paškál“ tých, ktorí jeho humor nezobrali… „Zveriť sa iným s úsmevnou príhodou o Mačiakovom šampóne je pod ich úroveň a nikdy by to, božechráň, neurobili… Veď predsa im sa také nič nikdy nestalo a vlastne im nadľuďom sa to ani stať nemôže. Oni sú totiž akurátni! Nuž, niektorým ľuďom nebotyčné ego bráni vo výhľade na svoju malosť,“ podpichol bývalý premiér.

Začať deň v koži kocúra Ráno so zohnutou mokrou hlavou nad vaňou som si povedal, že ma už vlastný šampón nebaví ... a... Posted by Igor Matovic on Tuesday, May 18, 2021

KAUZA ŠAMPÓN Nám s Jarom nič podobné nehrozí 🛁🐈 Posted by Gábor Grendel on Tuesday, May 18, 2021

Zveriť sa iným s úsmevnou príhodou o Mačiakovom šampóne je pod ich úroveň a nikdy by to, božechráň, neurobili ... veď... Posted by Igor Matovic on Tuesday, May 18, 2021

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk