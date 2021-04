Zdroj: TASR/Daniel Veselský Fico si nedal servítku pred ústa: Prezidentka ukázala, že nie je politicky svojprávna! Robert Fico povedal, čo si myslí o "novej" vláde. Okrem toho, že vyhlásil, že neprichádza žiadna nová kvalita alebo záruka zlepšenia, neodpustil si štipľavé slová na prezidentku. 1. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Vyhlásil to predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico počas štvrtkovej tlačovej konferencie v reakcii na menovanie rekonštruovanej vlády pod vedením Eduarda Hegera (OĽANO). Fica tiež mrzí, že z inštitútu demisie urobila koalícia nástroj vydierania a ústavu používajú ako hračku.

Slová Fica

„Nebudem už teraz súdiť vládu SR, ale dnes už prakticky nikto v krajine nepochybuje, že je to vláda, ktorá zodpovedá za takýto obrovský počet obetí pandémie,“ povedal. Poukázal pritom na denný nárast úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, pričom podľa neho zrejme v pondelok (5.4.) prekročí Slovensko hranicu 10-tisíc obetí.

Fico kritizoval i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Mala sa podľa neho ku kríze postaviť kategoricky a tak, ako sa od nej očakáva. Tvrdí, že situácia mohla byť odlišná, no prezidentka dala prednosť iným záujmom. Situáciu mala podľa neho vyriešiť demokratickým spôsobom a umožnením opätovného prerozdelenia mandátov.

Čo presne povedal?

„Mrzí nás, že prezidentka nevypočula verejný hlas, ktorý hovorí, že keby sa k tejto kríze postavila kategoricky a tak ako sa očakáva od hlavy štátu, situácia by mohla byť diametrálne odlišná. Dala prednosť iným záujmom, ako sú záujmy Slovenska. A tým, že odsúhlasila túto falošnú a smiešnu rošádu, len potvrdila, že jej záleží na tom, aby tu fungovala neprofesionálna vláda amatérov,“ ostro sa vyjadril Fico a ešte tvrdšie dodal: „Dnes preukázala, že nie je politicky svojprávna.“

Prišlo aj na Hegera

Hegerovi zablahoželal k funkcii premiéra. Nepovažuje to však za dobré pre Slovensko a pýta sa, aké dedičstvo zanechal Heger na ministerstve financií. Smer-SD kritizuje plán obnovy, ktorý Heger pripravoval a hovorí aj o rozvrátených verejných financiách. Smer-SD tvrdí, že nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) mal vo svojich výrokoch zľahčovať COVID-19 a ak je to pravda, mal by rovno odstúpiť.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR