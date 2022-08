Fínska premiérka má PROBLÉM! Rozbalila to na DIVOKEJ párty, čaká ju test na drogy!

Vyzvali ju na to po zverejnení videa, na ktorom sa 36-ročná politička zabáva na večierku a ktoré vyvolalo kritiku. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Niektorí ľudia si slová účastníkov večierka, ktoré počuť na videu, vysvetľujú ako narážky na drogy. Na sociálnych sieťach sa o tom rozvinula vášnivá debata. Premiérka takéto vysvetlenie odmietla.

Dodala, že „trávila večer s priateľmi“ a že videá boli „nakrútené v súkromných priestoroch“. Marinovej tanec na videu niektorí ľudia považujú ako nevhodné správanie pre premiérku, ďalší bránia jej právo užiť si súkromnú akciu s priateľmi.

Poslanec Mikko Kärnä a člen Strany stredu, ktorá je súčasťou koaličnej vlády Marinovej, v tvíte napísal, že by bolo od líderky „múdre“, keby „dobrovoľne išla na drogový test“.

Marinová má podporu svojej Sociálnodemokra­tickej strany (SDP), vyhlásil šéf poslaneckého klubu strany Antti Lindtman. Médiám povedal, že „v tancovaní na súkromnej akcii s priateľmi nevidí žiadny veľký problém“. Sama Marinová sa musí rozhodnúť, či pôjde na drogový test, dodal.

Marinová sa stala ako 34 ročná premiérkou v roku 2019 a odvtedy viackrát organizovala večierky v oficiálnej rezidencii.

V decembri 2021 čelila intenzívnej kritike za účasť na na tanečnej párty až do skorých ranných hodín, hoci vedela, že bola vystavená nákazlivému ochoreniu COVID-19. Prieskum verejnej mienky pre fínsku televíziu MTV3 v tom čase ukázal, že dve tretiny opýtaných pokladali noc strávenú vonku na zábave za „vážnu chybu“ Marinovej.

