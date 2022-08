Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovič to so zvyšovaním platov sestier myslí vážne: O KOĽKO eur im chce PRIDAŤ? Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil vo štvrtok návrh zvýšenia miezd sestier v ústavných zdravotníckych zariadeniach. 18. august 2022 han Zo Slovenska

Sestry bez praxe by podľa neho začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie. „Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií,“ uviedol Matovič.

Sestry bez praxe by mali mať podľa neho plat na úrovni priemernej mzdy. Koeficient minimálnej mzdy sa im má zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy. Koeficient pri sestrách so špecializáciou by sa mal zvýšiť z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy.

Mzdy sestier sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov – koeficient by sa mal za každý odpracovaný rok zvýšiť o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov. Minimálny mzdový nárok pre sestru s 30-ročnou praxou by tak bol rovnaký ako pre sestru s 20-ročnou praxou, a to 1,2-násobku priemernej mzdy.

Mzdový automat

Matovič tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta. „Na základe mzdového automatu by mala mať setra v priemere 112 eur navyše. Na základe tejto zmeny, ak by neexistovali kolektívne zmluvy, tak by to bolo v priemere 366 eur na hlavu. Samozrejme, sestra s vyššou praxou viac, sestra s nižšou menej,“ ozrejmil.

Dokopy by tak sestra mohla mať budúci rok v priemere 478 eur navyše.

Slová Lengvarského

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vysvetlil, že takto môžu zvýšiť platy len v ústavných zariadeniach. „Ambulantný sektor, respektíve jeho financovanie stojí na úrovni rokovaní medzi zdravotnými poisťovňami a samotnými poskytovateľmi,“ vysvetlil.

Dodal, že sa budú snažiť zabezpečiť dostatok financií do sektoru, aby sa podarilo zvýšenie platov aj v tejto oblasti.

Návrhy zvyšovania miezd sú podľa Lengvarského pripravené aj pre ostatné zdravotnícke povolania. „Rátame s nimi, pozveme si ich a predstavíme im návrhy, ktoré máme,“ ubezpečil.

Rokovania by podľa neho mali byť otázkou najbližších týždňov, tak, aby sa so všetkými subjektmi dohodli na podmienkach do konca roka. Medzi prvými majú byť lekári, potom záchranári. Vyššie platy by tak zdravotníci podľa neho mohli mať od 1. januára 2023.

Zdroj: TASR