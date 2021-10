Zdroj: TASR/Roman Hanc Fínsky brankár v službách "východniarov" dokázal to, čo MÁLOKTO: Excelentný kúsok! VIDEO Padlo mu to tam! Fínsky hokejový brankár v službách Michaloviec Karolus Kaarlehto sa stal štvrtým brankárom, ktorý dosiahol gól v najvyššej slovenskej súťaži. 10. október 2021 han Hokej

Zdroj: TASR/Roman Hanc

„Je to už môj druhý v kariére. Vždy, keď to situácia dovolí, sa o to pokúšam. Som rád, že mi to vyšlo už na začiatku sezóny,“ povedal.

Kaarlehto sa o výnimočný moment postaral počas hry Spišskej Novej Vsi bez brankára v závere zápasu 7. kola. Domáci Michalovčania viedli 2:1, Kaarlehto gólom stanovil na konečných 3:1.

Video si môžete pozrieť na Facebooku najvyššej hokejovej súťaže.

„V minulosti som skóroval aj vo Fínsku a teším sa, že sa mi to podarilo aj na Slovensku,“ poznamenal štvrtý extraligový brankár, ktorý má zápis v kolónke strelených gólov. Prvým bol Kaarlehtov krajan Sasu Hovi, ktorý skóroval počas play off 2008.

Ďalší dvaja brankárski strelci Marek Čiliak a Marek Kutej sa do listiny strelcov zapísali vďaka chybám súperových hráčov, ktorí poslali puk do vlastných bránok, v ktorých v tom čase neboli brankári.

