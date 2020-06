21. jún 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Futbalista Hancko nešetrí gélom ani bozkami: Takúto "pusinku" poslal svojej českej KRÁSKE!

Má formu, je zamilovaný a jeho cena stúpa! Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prežíva v pražskej Sparte šťastné obdobie. Čo je za tým?

Rodák z Prievidze, ktorý odštartoval svoju kariéru v Žiline, sa v Sparte stáva hlavným lídrom obrany.

„Strieľa“ mu to

Hancko je síce obrancom, no má v obľube aj útočenie, čo potvrdil v sobotnom zápase českej ligy proti Libercu. Pod výhru 4:1 sa podpísal úvodným gólom, ktorý strelil po nechytateľnej hlavičke. Bol to jeho prvý presný zásah v jarnej časti súťaže, ktorá sa prehupla do bojov o titul.

Dokonalý účes

Doteraz sa spomedzi slovenských futbalových hviezd najviac prejavil so svojim účesom Marek Hamšík. Zdá sa však, že teraz prišiel čas Dávida, ktorý má aj počas zápasu účes ako lusk. Jeho vlasy zdobí nagélovaný štýl, ktorý mu držal aj po spomínanom góle. Dokonca to rozoberali aj vo viacerých českých médiách.

Láska menom Plíšková

Po tom, čo zamieril Hancko z talianskej Fiorentiny do pražského klubu, začalo sa mu dariť aj v súkromí. Práve v českej metropole sa spoznal s úspešnou tenistkou Kristýnou Plíškovou. Pár tvoria už niekoľko mesiacov a svoju lásku dávajú stále najavo. Dávid tak urobil aj po sobotnom góle, kedy do hľadiska poslal letný bozk. Presne tak, sedela tam práve Kristýna. „Som šťastný z víťazstva a posielam bozky pre moju lásku,“ napísal Hancko na Instagram.

Zdroj: Dnes24.sk