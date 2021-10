Zdroj: TASR/Jakub Kotian Gastrosektor na Slovensku ZOMIERA: Urýchlene niečo robte!, vyzývajú vládu predstavitelia Gastrosektor v tretej vlne pandémie bude mať už v 24 okresoch povinne zatvorené prevádzky. 29. október 2021 Zo Slovenska

29. október 2021 Zo Slovenska Gastrosektor na Slovensku ZOMIERA: Urýchlene niečo robte!, vyzývajú vládu predstavitelia Gastrosektor v tretej vlne pandémie bude mať už v 24 okresoch povinne zatvorené prevádzky.

Napriek zdvojnásobeniu čiernych okresov sektor najviac postihnutý pandémiou nedostáva od štátu žiadnu pomoc. Upozornili na to na brífingu pred Úradom vlády SR gastrozdruženia a ich dodávatelia z iniciatívy #stálemámechuť.

Najvyššia sadzba DPH

Vyzývajú vládu, aby urýchlene spustila efektívne opatrenia, ku ktorým sa bez komplikovaných podmienok prevádzkovatelia dostanú. Dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH), ku ktorému pristúpila tretina krajín EÚ, by gastrosektor pomohlo stabilizovať.

„Slovensko je dnes krajinou s treťou najvyššou sadzbou DPH pre gastro v EÚ, preto určite existuje priestor na jej aspoň dočasné zníženie. V okolitých krajinách je vo výške 5 alebo 10 %, u nás je DPH 20 %. Dlhodobé zníženie na 10 % by pre hotely, reštaurácie, bary či akýkoľvek malý stánok s jedlom malo obrovský význam. Priemerná úroveň DPH na stravovacie služby v EÚ sa pohybuje asi na úrovni 12 %,“ uviedol prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.

Počas druhej vlny pandémie mohol podľa Viliama Pavlovského, prezidenta Aliancie slovenskej gastronómie, gastrosektor využiť niekoľko schém štátnej pomoci.

Napriek opatreniam až 9 % prevádzok po druhej vlne pandémie podľa neho nedokázalo znovu otvoriť. V tretej vlne však štát prevádzky v čiernych okresoch zatvára bez akejkoľvek funkčnej pomoci.

Hodina dvanásta

Opatrenia zo strany štátu však musia byť podľa neho rýchle a funkčné. Gastroprevádzky by napríklad len minimálne pocítili povolenie vstupu očkovaným v čiernej farbe, keďže zaočkovanosť v týchto okresoch je veľmi nízka.

Pravidlo de minimis EÚ zasa neumožňuje počas troch rokov získať pomoc zo strany štátu viac ako 200-tisíc eur pre jeden podnik. Po dvoch vlnách pandémie by mnoho subjektov v gastrosektore či cestovnom ruchu túto formu pomoci čerpať nemohlo.

„Nedá sa neustále podnikať s obrovským strachom z budúcnosti, neraz o celé rodiny, gastro potrebuje od vlády pomoc. Zníženie DPH na stravovacie služby od budúceho roku, snáď už menej zasiahnutého pandémiou, by pomohlo prevádzkovateľom splatiť obrovské dlhy aj odložené dane a odvody, či vyššie mzdy zamestnancom,“ upozornil Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

„V gastrosektore pracuje viac ako 40-tisíc ľudí vo všetkých regiónoch krajiny. Celoštátny lockdown síce nie je, ale gastroprevádzky v 24 čiernych okresoch ho už zažívajú. Prevádzky nám hlásia, že návštevnosť je medziročne nižšia o viac ako polovicu, zahraniční turisti prakticky absentujú. Ohrozená je existencia viac ako 52 % prevádzok, v prípade obmedzenej zimnej sezóny v regiónoch to bude ešte viac. Ak štát nezačne situáciu okamžite riešiť, hrozí kolaps gastrosektora na Slovensku,“ zdôraznila Magdaléna Koreny z iniciatívy Pomoc pre gastro.

Sulík prisľúbil odškodnenie

Legislatíva o univerzálnom odškodnení zatvorených prevádzok by sa mohla prijať na najbližšom rokovaní vlády. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), v reakcii na brífing predstaviteľov iniciatívy gastrosektora.

„Už na najbližšej vláde, čo sa týka nás, vie dôjsť k uzneseniu, podľa ktorého by bol prijatý zákon o univerzálnom odškodnení. Na vláde zistíme, či je na to politická vôľa, doteraz nebola,“ spresnil.

V otázke odškodnenia podľa neho „prebieha debata“. „Ja som v minulosti trikrát predložil zákon o univerzálnom odškodnení na vládu. Trikrát bol zamietnutý,“ pripomenul.

„Budeme pokračovať v nájmoch pre tie prevádzky, ktoré sú v čiernych okresoch po dobu, čo musia byť zatvorené. My sa totiž súbežne snažíme o to, aby mohli byť otvorené, ak prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú očkovaní, tak môžu mať otvorené a prijímať očkovaných zákazníkov. Dúfam, že sa táto zmena podarí. Pokiaľ k tejto zmene nepríde, tak po dobu, čo sú zatvorené, opäť dostanú náhradu nájmu, ako to bolo v minulosti. Toto začíname teraz ‚procesovať‘, musíme ísť s tým na vládu, musíme požiadať o peniaze, ale tento proces bude,“ dodal.

