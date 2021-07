Zdroj: TASR/AP Haitský veľvyslanec šokuje: Vrahovia prezidenta boli profesionálni žoldnieri! Haitského prezidenta zavraždili priamo v jeho rezidencii. Podľa vyjadrení veľvyslanca mali za atentátom stáť profesionáli. 7. júl 2021 Zo zahraničia

Vrahovia haitského prezidenta Jovenela Moisa boli „profesionálni žoldnieri“, ktorí vystupovali ako americkí agenti a zrejme už z karibskej krajiny odišli, povedal v stredu novinárom haitský veľvyslanec v USA Bocchit Edmond. Citovala ho tlačová agentúra AFP.

„Bol to dobre pripravený útok a páchatelia boli profesionáli,“ povedal Edmond. „Máme video a sme presvedčení, že sú to žoldnieri (nájomní vojaci),“ dodal veľvyslanec.

Vycvičené komando

Haitskú prvú dámu, ktorá pri útoku tiež utrpela strelné poranenia, chcú previezť do nemocnice v americkom meste Miami, uviedol Edmond. Je „v stabilizovanom, ale kritickom stave“, píše televízia CNN.

Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii.

Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo „ťažko ozbrojené a dobre vycvičené“ komando.

Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do miestnej nemocnice.

Výzvy na rezignáciu

Bezpečnostná rada OSN bude vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí rokovať o Haiti po atentáte na Moisa, uviedli podľa AFP diplomatické zdroje. Zasadnutie na žiadosť USA a Mexika sa bude konať za zatvorenými dverami.

Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodár­stve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.

