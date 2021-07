Zdroj: TASR/AP BRUTÁLNY atentát: Prezidenta zavraždili priamo v jeho dome, postrelili aj manželku! Vražda najvyššie postaveného človeka v štáte! Haitského prezidenta Jovenela Moisa v noci na stredu zavraždili v jeho rezidencii. 7. júl 2021 han Zo zahraničia

Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph podľa agentúry AFP spresnil, že prezidenta usmrtilo ozbrojené komando. Informoval o tom portál televízie France 24.

Zranená aj manželka

Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do nemocnice.

Zodpovednosť za chod štátu prebral dočasný premiér Claude Joseph, ktorý odsúdil tento „neľudský a barbarský čin“. Joseph zároveň vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj.

Krajina podľa dočasného premiéra zostáva pod kontrolou polície a ozbrojených síl a "prijímajú sa všetky opatrenia na zabezpečenie kontinuity chodu štátu a ochrany národa“.

Kto bol Moise?

Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodár­stve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.

